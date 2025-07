Santarcangelo. Il santarcangiolese Luca Mellone al concerto dei Rockin’1000

Anche Santarcangelo sarà rappresentata al grande concerto del gruppo Rockin’1000, in programma sabato 26 luglio allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, grazie al bassista santarcangiolese Luca Mellone, già impegnato in questi giorni nelle prove.

Il sindaco Filippo Sacchetti lo ha accolto ieri (martedì 22 luglio) in Municipio e gli ha consegnato un gagliardetto con lo stemma della città, che Mellone potrà esporre nel corso del concerto che celebrerà il decennale della band.

Rockin’1000 nasce infatti nel 2015, quando mille musicisti suonarono in video la canzone “Learn to Fly” dei Foo Fighters per invitare a Cesena il gruppo, che accetta e si esibisce in città nel novembre dello stesso anno. Nel 2016 l’avvio ufficiale della “più grande band di musica rock al mondo”, con il primo concerto sempre a Cesena: due ore di musica in uno stadio gremito che ha dato avvio a dieci anni di concerti e performance con tappe in tutta Europa.

Comune di Santarcangelo