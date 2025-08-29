Santarcangelo di Romagna: pioggia intensa “per 15 minuti”: allagamenti nella zona artigianale della via Emilia… Un cittadino punta l’indice sulla manutenzione: “Mi direte ancora che sono piogge eccezionali…”

La zona artigianale lungo la SS9 Via Emilia a Santarcangelo ha subito allagamenti significativi dopo pochi minuti di pioggia intensa. La segnalazione arriva direttamente dai cittadini sui social network, tra cui Walter Vicario, che ha denunciato nel pirmo pomeriggio, attraverso la sua bacheca social, come in soli 10-15 minuti di pioggia le strade siano state completamente sommerse.

“Mi direte ancora che sono piogge eccezionali…”, scrive Walter Vicario su Facebook, sottolineando la frequenza e la rapidità con cui si verificano gli allagamenti in quest’area, spesso considerata sensibile a episodi simili.

Le precipitazioni hanno causato disagi alla circolazione e rischi per le attività artigianali e commerciali locali. Al momento non si segnalano disagi ulteriori, ma la situazione richiama l’attenzione su possibili criticità della rete fognaria e dei sistemi di drenaggio in alcune zone industriali del territorio.