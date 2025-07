Santarcangelo di Romagna, il Pd chiede in Consiglio uno stato dell’arte sulla sicurezza dopo un anno di amministrazione

Ieri, domenica 27 luglio, il Partito Democratico di Santarcangelo ha annunciato la presentazione di un’interrogazione in Consiglio Comunale, prevista per domani, martedì 29 luglio, per fare il punto sulle politiche e le azioni messe in campo dall’amministrazione sul tema della sicurezza.

Paola Donini, segretaria del Pd locale, ha sottolineato che “la sicurezza è un tema di tutti”, ma ha voluto distinguere il lavoro concreto svolto dal suo partito da quello “della destra che urla e sbraita chiedendo solo carcere e manganello”. Secondo Donini, “buone politiche sulla sicurezza partono dall’educazione al rispetto delle persone e del proprio territorio, dall’integrazione, dai corsi di educazione stradale, dalla manutenzione, dal decoro, dalla pubblica illuminazione e dalla presenza di associazioni come Rompi il Silenzio, presidio per le donne vittime di violenza, oltre che dalle forze dell’ordine”.

La segretaria Pd ha ricordato che “dopo un anno di lavoro quotidiano della nuova amministrazione chiediamo uno stato dell’arte in consiglio con un’interrogazione ad hoc”, per fare chiarezza e dare trasparenza ai cittadini. “C’è chi urla e chi lavora giorno dopo giorno, in silenzio, per far sì che le comunità possano avere una buona qualità della vita”, ha aggiunto ringraziando il gruppo consigliare per “il costante lavoro di monitoraggio svolto con trasparenza, per far circolare informazioni giuste e corrette in mezzo alle canoniche mille strumentalizzazioni”.

L’interrogazione, a prima firma della consigliera Veronica Tonti e protocollata il 7 luglio, chiede dettagli sul lavoro svolto negli ultimi dodici mesi dalla Polizia Locale, l’unica forza di sicurezza di competenza diretta dell’amministrazione. In particolare si richiede “quali sono le principali attività svolte dalla Polizia Locale e quali azioni sono state messe in campo per rafforzarne la presenza e la prossimità ai cittadini”.

Si interroga inoltre sulla videosorveglianza, chiedendo “quante e quali telecamere siano attualmente attive sul territorio e se siano previste nuove installazioni o un potenziamento della rete esistente”.

Infine, il Pd chiede chiarimenti sul rapporto di collaborazione tra Comune e stazione dei Carabinieri, “quali iniziative congiunte sono state intraprese”, citando anche i sopralluoghi effettuati con i vertici dell’Arma in vista della realizzazione di una nuova caserma.

Il gruppo consigliare evidenzia che “in questi mesi si sono portati avanti lavori sul corpo della Polizia Locale, si sono fatti ragionamenti sulla videosorveglianza e sulla nuova caserma per i Carabinieri, creando le condizioni ideali per il Ministero della Difesa”.

L’interrogazione vuole fare luce, anche alla luce di “un senso di insicurezza fomentato ad arte, nonostante i dati oggettivi non parlino di aumento di reati”, affinché i cittadini di Santarcangelo possano conoscere lo stato di avanzamento delle iniziative di sicurezza messe in campo dall’amministrazione.