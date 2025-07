Santarcangelo, deviazione linee 9-90-95-164-166-169 dal 3 al 14 luglio 2025. Modifiche al percorso in concomitanza con lo svolgimento dell’evento “Santarcangelo Festival 2025”

Per consentire lo svolgimento dell’evento “Santarcangelo Festival 2025”, piazza Ganganelli, le vie Pascoli e Mazzini, nel tratto compreso tra via Pascoli e Braschi, viene interdetto al traffico.

Dalle ore 18:30 di giovedì 3 alle ore 15:00 di lunedì 14 luglio, le linee 9 – 90 – 95 – 164 – 166 – 169 effettuano i seguenti percorsi alternativi:

LINEA 9

-Direzione Santarcangelo: percorre, via Emilia S.S.9 – via Braschi – via Mazzini – capolinea provvisorio all’interno del piazzale Esperanto, Santarcangelo FS

-Direzione Rimini: effettua il percorso inverso

LINEA 90

-Direzione Rimini: percorre, S.S.9 via Emilia – via Braschi – via Mazzini, per poi riprendere il percorso regolare

-Direzione Santarcangelo: effettua il percorso inverso

ATTENZIONE: nei giorni festivi, effettua il capolinea alla fermata Santarcangelo Fs (D00014).

LINEE 95 – 169

-Direzione Santarcangelo: percorrono, via Mazzini – via Braschi – via Ugo Bassi – viale della Resistenza – via Togliatti – via Berlinguer – via Celletta dell’Olio – capolinea provvisorio via Berlinguer (D00221)

-Direzione Bellaria/Stradone: effettua percorso inverso

LINEA 164

-Direzione Verucchio: percorre, via Mazzini – via Braschi – via Ugo Bassi – via della Resistenza – via Togliatti – via Berlinguer – via Celletta dell’Olio – via Berlinguer – via Scalone, per poi riprendere percorso regolare

-Direzione Santarcangelo: effettua il percorso inverso

LINEA 166

-Direzione Montebello: percorre, via Mazzini – via Braschi – via Ugo Bassi – via della Resistenza – via Togliatti – via Berlinguer – via Celletta dell’Olio – via Santarcangiolese, per poi riprendere percorso regolare

-Direzione Santarcangelo: effettua il percorso inverso

Fermate sospese: Dalla fermata Celletta Cupa (D00089) alla fermata Mazzini-Cabina (D00008-D00046) e dalla fermata Ospedale (D00047) alla fermata Pascoli (D00005-D00050).

Fermate alternative: Santarcangelo Fs (D00014 ) – Mazzini-scuole (D00153) – Mazzini-Verita (D00139) – Celletta-Capri (D00217) – Berlinguer (D00221-D00222).

Per maggiori informazioni consulta il sito di Start Romagna.