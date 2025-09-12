Sant’Agata Feltria. Presentazione del libro di Annamaria Semprini e Gigliola Ricci “Camminando”. Sabato 13 settembre 2025 alle ore 20:30, presso il palco del Teatro Angelo Mariani

Sabato 13 settembre 2025 alle ore 20:30, presso il palco del Teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria, si trasformerà’ in uno spazio sospeso, dove parola immagine musica e danza si intrecciano in un’ unica narrazione.

La presentazione del libro ” Camminando” nato dall’incontro tra la poetessa Annamaria Semprini e la fotografa Gigliola Ricci, diventa un viaggio emotivo che attraversa sensi e pensieri. Le voci di Annalisa Tedorani e Melissa Mafredi faranno vibrare i versi sostenute dal dialogo sonoro di Alessandro Mongiusti (pianoforte e contrabbasso) e dalla danza coreografata da Claudio Gasparotto, che darà corpo e movimento alle parole.

Non solo arte, ma anche riflessione: le autrici dialogheranno con lo psicologo Donato Piegari, aprendo uno spazio di confronto che arricchirà l’esperienza del pubblico.

La direzione artistica dell’evento è firmata da Angela Piegari.

L’evento non vuole essere una semplice presentazione, ma un’immersione, un’occasione per lasciarsi toccare dall’arte in tutte le sue forme.

Informazioni utili:

Data: Sabato 13 settembre 2025

Ora: 20.30

Luogo: Teatro Angelo Mariani, Sant’Agata Feltria (RN)

Ingresso: libero fino ad esaurimento posti