San Patrignano, prosegue la raccolta fondi Carrefour a sostegno del progetto WeFree

Fino al 31 luglio 2025, nei supermercati Carrefour aderenti all’iniziativa, i clienti possono sostenere il progetto di prevenzione WeFree con una donazione di un euro. In cambio, viene consegnato un gettone per il carrello della spesa, utilizzabile per fare acquisti.

Questa raccolta fondi è dedicata a finanziare attività educative rivolte a studenti, insegnanti e famiglie, nell’ambito delle azioni promosse da Comunità San Patrignano per la prevenzione delle dipendenze.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per contribuire al supporto di programmi di sensibilizzazione e sostegno sociale, grazie alla collaborazione tra Carrefour e San Patrignano.