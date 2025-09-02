San Marino. W&D Racing: weekend positivo al Nurburgring per Davide e Paolo Meloni nella GT4 European Series

N GERMANIA IL BINOMIO DEL W&D RACING TEAM CONQUISTA UN QUINTO E UN SETTIMO POSTO AL TERMINE DI DUE GARE TUTTE IN CRESCENDO

Sui 5,1 chilometri del circuito del Nürburgring, che lo scorso fine settimana ha ospitato il quinto dei sei doppi appuntamenti della GT4 European Series powered by RAFA Racing Club, l’equipaggio Pro-Am del W&D Racing Team formato da Paolo e Davide Meloni è stato protagonista con la BMW M4 GT4 G82 schierata dalla squadra sammarinese di un weekend tutto in crescendo, con un epilogo positivo.

Sul tracciato tedesco padre e figlio sono riusciti infatti a raccogliere nell’ordine un quinto e un settimo piazzamento di classe, dando seguito al loro momento sì dopo il podio ottenuto a luglio nella tappa di casa di Misano.

Nonostante una qualifica complicata, che ha visto sia Paolo che Davide (quest’ultimo alla sua prima esperienza sulla più moderna pista dell’Eifel) concludere dietro, le cose hanno ben presto preso una piega differente.

Merito appunto di una doppia rimonta che ha visto come di consueto in Gara 1 avviarsi Meloni junior, risalendo diverse posizioni prima di lasciare il volante al padre nel corso del pit-stop, con Paolo che è riuscito a completare l’opera giungendo appunto quinto.

In Gara 2 a sostenere il primo stint di guida è stato invece Paolo, con Davide che questa volta è salito al volante dopo le soste, andando a raccogliere il settimo piazzamento finale.

Adesso seguirà una pausa lunga poco più di un mese. Quindi si tornerà in pista a Barcellona, nel weekend del 10-12 ottobre, per il gran finale di stagione.