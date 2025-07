San Marino. W&D Racing Team: Davide e Paolo Meloni tornano sul podio nella gara di casa

San Marino, 21 luglio 2025 Casa dolce casa per Paolo e Davide Meloni, che in occasione del quarto appuntamento della GT4 European Series powered by RAFA Racing Club che si è disputato a Misano, hanno potuto fare il loro ritorno sul podio. Nella tappa casalinga, il binomio del W&D Racing Team è stato protagonista di un weekend particolarmente positivo che ha fatto seguito alla difficile trasferta di Spa dello scorso mese e che lo ha visto centrare nella prima delle due gare il terzo posto della classe Pro-Am. Un podio che padre e figlio inseguivano dall’inizio di questa stagione e che è arrivato dopo che in Gara 1 a sostenere un ottimo primo stint di guida con la BMW M4 GT4 G82 della squadra sammarinese è stato Davide. Meloni junior si è avviato da metà schieramento, guadagnando subito alcune posizioni. Dopo il pit-stop a salire in macchina è stato dunque Paolo, collocatosi secondo prima di ritornare terzo nelle fasi conclusive. “In Gara 1 tutto è filato liscio. Tornare sul podio, sulla pista di casa, è stato molto bello. Sia io che mio padre abbiamo completato due stint di guida molto redditizi e alla fine è arrivato questo terzo piazzamento“, ha commentato Davide. Diversa la storia in Gara 2. Nella sessione di qualifica Paolo si è infatti visto cancellare tutti i suoi giri buoni per track limits, col risultato di scivolare in fondo alla griglia. Da lì, sia lui che Davide sono riusciti a recuperare alcune posizioni, dovendo tuttavia gestire le gomme a fronte di una temperatura atmosferica molto elevata. Il sesto posto di classe conquistato nella circostanza va anche per questo visto in ottica molto positiva. Un doppio risultato che, rispetto a come erano iniziate le cose quest’anno rappresenta un bel passo avanti. Sempre nell’ottica di fare meglio già dal prossimo round del Nürburgring. Il circuito tedesco ospiterà il campionato di SRO dopo la pausa estiva, nel fine settimana del 29-31 agosto, e precederà la tappa conclusiva di Barcellona in programma a metà ottobre.