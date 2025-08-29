San Marino, Walter Bolognani nuovo direttore sportivo della Federnuoto: al via la collaborazione dal 1° settembre

San Marino rafforza il proprio settore sportivo nel nuovo con l’arrivo di un nome di assoluto prestigio. Dal 1° settembre, infatti, inizierà ufficialmente la collaborazione tra la Federazione Sammarinese Nuoto e Walter Bolognani, che assumerà il ruolo di direttore sportivo.

Nato a Trento il 16 ottobre 1959, Bolognani vanta una carriera di primo piano a livello internazionale. Per oltre quindici anni è stato responsabile tecnico delle squadre giovanili e juniores italiane, portandole a conquistare numerose medaglie in campionati mondiali ed europei di categoria. Ha inoltre preso parte come allenatore della Nazionale Senior ai Giochi Olimpici di Londra 2012, oltre che a numerosi eventi internazionali di rilievo.

Dopo la lunga esperienza in Italia, nel 2023 è stato capo allenatore e direttore tecnico della Dinamo Bucarest, mentre negli ultimi due anni ha ricoperto lo stesso incarico per la Federazione Tedesca, operando presso il Centro Olimpico di Amburgo. Attualmente è anche membro del Consiglio Direttivo della World Swimming Coaches Association (WSCA), in rappresentanza dell’Europa.

Un profilo di spessore che rappresenta una nuova risorsa per il nuoto sammarinese, come ha sottolineato il presidente federale Marco Rossini:

“Siamo convinti che l’esperienza di Walter Bolognani, ed in particolare l’ottimo lavoro che ha svolto per anni per fare crescere i giovani talenti del nuoto azzurro, sarà preziosa per la nostra Federazione. Gli auguriamo buon lavoro, certi che la sua presenza saprà far crescere ulteriormente il nostro movimento”.

Con il suo arrivo, la Federazione punta a un ulteriore salto di qualità, soprattutto nella crescita dei giovani atleti, con l’obiettivo di consolidare la presenza di San Marino nelle competizioni internazionali.