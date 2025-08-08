San Marino, visita della Reggenza all’Aeroclub: focus sullo sviluppo del comparto aeronautico

Ieri, giovedì 7 agosto, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, hanno fatto visita all’Aeroclub San Marino presso l’Aerodromo di Torraccia, struttura della quale l’Aeroclub è gestore per conto dello Stato.

Nel corso della visita, i Capi di Stato hanno potuto conoscere da vicino le diverse attività svolte all’interno dell’aerodromo: dalla Scuola di volo all’avio-turismo, fino alla collaborazione con la Protezione Civile e all’organizzazione di manifestazioni volte a promuovere la cultura aeronautica. Tali iniziative mirano anche a sensibilizzare Governo e opinione pubblica sulla necessità di sviluppare questo settore, definito “vitale” per la Repubblica.

Il Presidente dell’Aeroclub, Edgardo Casali, ha illustrato alla Reggenza le prospettive di completamento della struttura aeroportuale, ribadendo la “necessità di sviluppo di un comparto che appare sempre più importante in un Paese moderno”.

La visita ha incluso un volo panoramico sul Titano a bordo dei velivoli dell’Aeroclub, al termine del quale ai Capitani Reggenti è stata consegnata la tessera di Socio Onorario del sodalizio.

Concludendo l’incontro, la Reggenza ha espresso il proprio apprezzamento verso Casali e i soci dell’Aeroclub “per l’attività che, da sempre, l’associazione svolge a favore della collettività”, evidenziando come il futuro aeroporto possa rappresentare non solo un’opportunità per nuove attività economiche, ma anche un mezzo per consentire ai cittadini sammarinesi di collegarsi rapidamente agli scali internazionali e, da lì, a tutto il mondo.