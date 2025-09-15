San Marino. Virtus Bike: ”Ermini Pula trionfa alla Gran Fondo di L’Aquila: prima di categoria e premiata per il Fair Play”

Fine settimana da incorniciare per Ermini Pula, portacolori della Virtus Bike, che oggi ha firmato una prova maiuscola alla Gran Fondo Città dell’Aquila, una delle classiche del circuito nazionale Prestigio.

L’atleta della Virtusbike ha conquistato la 1ª posizione di categoria, chiudendo 6ª assoluta tra le donne e 138ª nella classifica generale che comprendeva uomini e donne. Un risultato che conferma il suo costante percorso di crescita e la capacità di competere ad alto livello in contesti di grande partecipazione e difficoltà tecnica.

Il successo arriva a distanza di pochi giorni da un altro importante riconoscimento: lo scorso 9 settembre, infatti, Erminia è stata insignita del Premio Fair Play San Marino 2025, a testimonianza dei valori di correttezza e rispetto che l’atleta porta sempre in gara, oltre al talento sportivo.

La Virtus Bike esprime orgoglio per le imprese della propria tesserata, capace di rappresentare con passione la società e i valori autentici dello sport.

