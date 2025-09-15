San Marino. Usot: incontro con il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati per discutere sulla gestione dei flussi turistici e la regolamentazione dei parcheggi nei pressi del Centro Storico

Nella giornata di lunedì 8 settembre si è tenuto un incontro istituzionale con il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, finalizzato ad affrontare alcune tematiche cruciali legate alla gestione dei flussi turistici e alla regolamentazione dei parcheggi nelle aree adiacenti al Centro Storico.

Alla riunione hanno preso parte, oltre al Segretario di Stato, la dott.ssa Sica dell’Ufficio per il Turismo, alcuni tecnici specializzati del Settore Parcheggi e una rappresentanza della Polizia Civile, guidata dal Comandante Werter Selva insieme a due suoi collaboratori.

L’incontro, caratterizzato da un clima costruttivo e collaborativo, ha permesso di ribadire la necessità di rafforzare la cooperazione e il coordinamento operativo, in particolare nei momenti di maggior afflusso di visitatori. L’obiettivo condiviso è quello di ridurre al minimo code, file e ingorghi, garantendo così un servizio più efficiente e accogliente a turisti e visitatori del Centro Storico.

Un punto centrale della discussione ha riguardato la segnaletica stradale. È emersa, infatti, l’urgenza di implementare nuove indicazioni, più chiare e moderne, posizionate già a distanza dalle porte di accesso al Centro Storico, così da agevolare l’orientamento dei visitatori. Parallelamente, è stata sottolineata la necessità di predisporre segnaletica specifica per facilitare il raggiungimento delle strutture ricettive e dei ristoranti, sempre nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Commissione Unesco.

Altro tema affrontato è stato quello della gestione dei parcheggi, con particolare riferimento alle aree P6 e P7. Si è ribadita l’importanza di riservare tali spazi prioritariamente ai turisti, evitando che vengano occupati dalle auto dei dipendenti delle attività del Centro Storico. A questo proposito, è stata avanzata la proposta di attivare un nuovo servizio di navetta con partenza dal parcheggio P9. Il servizio, con corse ogni 15 minuti, avrebbe il compito di collegare rapidamente i dipendenti con Porta della Fratta e Passo della Murata Nuova, riducendo così la pressione sui parcheggi più vicini al cuore del Centro Storico.

L’incontro ha confermato la volontà condivisa di operare in sinergia per valorizzare l’accoglienza e la fruibilità del Centro Storico, rafforzando così l’immagine di San Marino quale meta turistica di eccellenza. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento al Segretario Pedini Amati e alla Dott.ssa Sica per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel confronto costruttivo, nonché per aver condiviso l’importanza di affrontare con tempestività le problematiche emerse.

Il Consiglio Direttivo di USOT