San marino. Under 21, in vendita i biglietti per la partita con la Romania

La Nazionale Under 21 di San Marino è pronta a fare il suo esordio casalingo nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Martedì 9 settembre i Biancazzurrini del Commissario Tecnico Matteo Cecchetti affronteranno la Romania nella seconda giornata di gare del gruppo A, con calcio d’inizio fissato per le ore 20:30.

I biglietti per assistere all’incontro del San Marino Stadium sono già disponibili online sul sito di Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/uefa-u21-san-marino-romania/276802 ) e in tutti i punti vendita selezionati. Sarà inoltre possibile anche acquistare i tagliandi presso la Segreteria della Federcalcio.

INFORMAZIONI SULLA BIGLIETTERIA

CATEGORIA PREZZO INTERO € 5,00 + diritti di prevendita RIDOTTO (Under 15) € 1,00 + diritti di prevendita

FSGC | Ufficio Stampa