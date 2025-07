San Marino. UNAS Imprese, inaugurazione di “Corte dei Mestieri: la bottega dell’Artigianato e delle Tradizioni” creata da UNAS. Giovedì 10 luglio 2025 ore 18:00

Giovedì 10 luglio 2025 ore 18:00, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, presso la sede operativa sita in via F. D’Urbino 21 in San Marino, verrà inaugurata questa nuova attività, un nuovo progetto nel cuore di San Marino

Corte dei Mestieri è molto più di un semplice negozio: sarà un luogo vivo, dinamico, dove scoprire e acquistare prodotti autentici del territorio sammarinese, incontrare giovani artigiani al lavoro, partecipare a esperienze legate alle tradizioni e – perché no – coltivare sogni imprenditoriali nel mondo dell’artigianato artistico.

Corte dei Mestieri sarà anche un laboratorio di idee, con spazi di coworking artigianale, programmi di test di mercato per hobbisti pronti a fare il salto verso un’attività vera e propria, e soprattutto una missione culturale: quella di riscoprire e sostenere i mestieri antichi, adattandoli al presente.

Un progetto concreto, giovane e appassionato, pronto a restituire valore alle mani e alle storie che fanno grande il nostro territorio.

UNAS – Unione Nazionale Artigiani e PMI della Repubblica di San Marino