San Marino: un weekend di eventi tra rally, arte e nostalgia del mitico Symbol

– Sarà un fine settimana denso di appuntamenti quello in arrivo nella Repubblica di San Marino. Tra venerdì 11 e domenica 13 luglio 2025, il Titano si prepara ad accogliere turisti e residenti con un ricco programma di eventi che spazia dalla musica alla cultura, dallo sport alla storia, come annunciato oggi, giovedì 10 luglio, dall’Ufficio del Turismo.

Symbol Remember: sabato la serata dedicata alla leggendaria discoteca

Sabato 12 luglio, Campo Bruno Reffi ospiterà l’atteso evento “Symbol Remember”, dedicato a una delle discoteche più iconiche della Riviera. L’iniziativa è pensata per rievocare l’atmosfera delle indimenticabili notti sammarinesi che hanno segnato un’epoca.

La serata prenderà il via alle ore 20.00 con aperitivo e cena di gala. Dalle ore 23.00, il campo si trasformerà in una pista da ballo per rivivere i fasti del Symbol con ospiti speciali e musica d’altri tempi.

L’ingresso con cena è fissato a 55 euro; l’ingresso dopo cena costa 20 euro con consumazione, 15 euro senza. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 7247174.

San Marino Rally e Historic: il fascino dei motori nel centro storico

Sempre sabato 12 e domenica 13 luglio, torna il 53° San Marino Rally, affiancato dal 10° San Marino Historic Rally, valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico. La manifestazione, tra le più longeve nel panorama delle gare su sterrato, prevede partenza e arrivo nel suggestivo Piazzale Lo Stradone, nel cuore del centro storico.

Le vetture saranno visibili sabato dalle 14.00 alle 20.00, mentre domenica l’arrivo è previsto per le 17.00. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni: info@sanmarinorally.com.

Minitennis alla Cava dei Balestrieri: sport e divertimento per i più piccoli

In attesa degli Internazionali di Tennis San Marino Open (in programma dal 14 al 20 luglio), la Cava dei Balestrieri ospita da venerdì 11 a martedì 15 luglio l’iniziativa “Minitennis”, con campi attrezzati e maestri a disposizione per permettere ai bambini di avvicinarsi gratuitamente a questo sport.

L’attività si svolgerà ogni giorno dalle 10.00 alle 17.00. Ingresso libero. Per informazioni: info@fst.sm.

Arte e cultura: le mostre in corso nella Repubblica

Diversi anche gli appuntamenti culturali che animano il centro storico:

The RSM Biennials (fino al 28 agosto) – Al Centro Congressi Kursaal, una rassegna che ripercorre la partecipazione degli artisti sammarinesi alle Biennali di Venezia dal 1986 a oggi. Orario: 9.00–13.00 / 14.30–17.30. Ingresso gratuito.

Memorie e Mestieri (fino al 3 settembre) – A Palazzo SUMS, la mostra presenta la quotidianità romagnola del Novecento attraverso i dipinti di Pino Boschetti. Orario: 10.00–18.00. Biglietti: €11 intero, €8 ridotto.

San Marino Lincoln Days (fino al 14 settembre) – Presso il Museo del Francobollo e della Moneta, la terza edizione della mostra celebra la storica lettera del presidente americano Abraham Lincoln del 1861. Orario: 9.00–17.00. Biglietti: €11 intero, €8 ridotto, €5 ultima fascia.

Aurea Libertas (fino al 12 ottobre) – Sempre al Museo del Francobollo e della Moneta, un’esposizione numismatica dedicata al centenario delle prime monete d’oro sammarinesi. Orario: 9.00–17.00. Biglietti: €11 intero, €8 ridotto, €5 ultima fascia.

Informazioni e aggiornamenti

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino segnala che gli eventi in programma potrebbero subire variazioni di data, luogo o annullamenti. È consigliato consultare il sito ufficiale www.visitsanmarino.com o contattare direttamente gli organizzatori per aggiornamenti in tempo reale.