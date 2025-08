San Marino. Ultimo ed attesissimo concerto della V edizione di Classica Giovani V edizione. Lunedì 4 Agosto, ore 21.00 – Chiostro dei Padri Servi di Maria, Valdragone. A cura dell’Associazione Musicale Allegro Vivo

Due giovani talenti, un unico respiro musicale

Protagonisti della serata saranno il violoncellista Francesco Stefanelli e il pianista Nicola Pantani, interpreti di un raffinato programma cameristico dedicato alle musiche di Nadia Boulanger, Francis Poulenc e Benjamin Britten.

Legati da un lungo percorso condiviso, Stefanelli e Pantani suonano insieme fin da giovanissimi, e hanno costruito negli anni un dialogo musicale profondo e spontaneo. Entrambi si sono affermati anche come solisti, vincendo importanti premi in concorsi nazionali e internazionali, esibendosi per enti e festival prestigiosi e perfezionandosi in alcune delle più esclusive accademie europee di alto perfezionamento.

Il loro affiatamento artistico è stato recentemente premiato con il Secondo Premio al Concorso Internazionale di Pinerolo, riconoscimento che ha evidenziato non solo l’eccellente preparazione tecnica, ma anche la maturità espressiva e la complicità musicale raggiunte nel repertorio da camera.

Il programma propone un percorso tra lirismo e virtuosismo, attraverso opere che valorizzano appieno la forza espressiva del violoncello e la ricchezza timbrica del pianoforte.

Ad aprire la serata saranno i Tre pezzi della compositrice francese Nadia Boulanger, che offrono una sorprendente varietà di atmosfere: dalla serena espressività del primo brano, alla dolce malinconia del secondo, fino alla brillante giocosità del terzo.

Seguirà la Sonata per violoncello e pianoforte di Francis Poulenc, compositore dalla doppia anima – devota e ironica, seria e beffarda – la cui musica si distingue per la ricchezza del dialogo strumentale, la varietà degli affetti e le appassionate melodie intrecciate tra i due strumenti.

Chiuderà il concerto la Sonata op. 65 di Benjamin Britten, composta nel 1961 su richiesta del grande violoncellista Mstislav Rostropovi?, che aveva personalmente sollecitato Britten a scrivere un brano per lui. Ne nacque una delle opere cameristiche più significative del Novecento, prima di una serie di cinque capolavori dedicati al violoncellista russo.

Un’occasione imperdibile per ascoltare due giovani musicisti già riconosciuti a livello internazionale, che uniscono rigore e sensibilità in un repertorio di grande intensità e profondità. Un concerto che celebra la musica da camera nel suo significato più autentico: due strumenti, due interpreti, un solo respiro musicale.

La rassegna è realizzata con il patrocinio e il sostegno economico della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, nonché grazie al fondamentale contributo della Società Unione Mutuo Soccorso, di Giochi del Titano e di Titanform.

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese, l’ingresso sarà gratuito per tutti gli allievi dell’Istituto. Il biglietto d’ingresso è di 8 euro e parte del ricavato sarà destinato al sostegno di studenti e famiglie contadine in Mozambico, confermando l’impegno dell’Associazione Allegro Vivo nella promozione non solo della cultura musicale, ma anche di progetti di solidarietà.

Per ulteriori informazioni ed in caso di maltempo vi invitiamo a contattarci al 3313991379