San Marino, udienza con gli Ecc.mi Capitani Reggenti per Costanza Ravizza Garibaldi, pronipote di Giuseppe e Anita Garibaldi

Un momento di grande emozione e storia ha visto protagonista Costanza Ravizza Garibaldi, pronipote di Giuseppe e Anita Garibaldi, discendente dal ramo di Menotti, primogenito dell’Eroe dei Due Mondi. La visita si è svolta in udienza privata con gli Ecc.mi Capitani Reggenti, introdotta personalmente dal Segretario di Stato all’Istruzione, Cultura e Università, Teodoro Lonfernini.

La signora Garibaldi è giunta nella Repubblica per ammirare da vicino l’abito damascato di Anita, conservato presso il Museo di Stato di San Marino. Si tratta del prezioso vestito indossato da Anita la sera del 31 luglio 1849, quando lei e Giuseppe trovarono rifugio nella Repubblica. In quell’occasione, Anita, accolta in casa di Lorenzo Simoncini, sostituì il raffinato abito in seta con uno più semplice da popolana, per evitare attenzioni indesiderate.

San Marino celebra da sempre la figura di Anita Garibaldi, simbolo di coraggio, audacia e emancipazione femminile. La visita della pronipote giunge a pochi giorni dal 204° anniversario della nascita di Anita, il 30 agosto, un’occasione di orgoglio per la Repubblica che custodisce la memoria e l’eredità di un’eroina senza tempo.