San Marino, truffatori si spacciano per Cassa di Risparmio: finti profili promettono consulenze e rubano dati

Nuovo allarme per la sicurezza online nella Repubblica di San Marino. Dopo il caso Aass, anche Cassa di Risparmio finisce nel mirino dei truffatori digitali. Negli ultimi giorni sono comparsi su Instagram e Threads due profili falsi che imitano l’istituto di credito sammarinese, uno dei quali registrato con il nome ingannevole cassa_risparmio_san_marinooo.

Dai canali fake vengono offerte presunte consulenze finanziarie, con l’invito agli utenti a continuare la conversazione su WhatsApp. Una tecnica di phishing ormai collaudata, finalizzata a carpire informazioni personali e dati sensibili.

Cassa di Risparmio avverte: «Non forniamo mai servizi di consulenza tramite social network». La banca ha già denunciato l’accaduto alle forze di polizia e sta collaborando per identificare i responsabili e ottenere la rimozione dei profili fraudolenti.

Per evitare di cadere nella trappola, l’istituto raccomanda di non rispondere ai messaggi provenienti da account sospetti e di non cliccare su link o allegati inviati tramite canali non ufficiali. Gli utenti sono invitati a segnalare immediatamente qualsiasi profilo falso su Instagram e Threads.