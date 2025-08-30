San Marino. Tre Penne, buona la prima. Superato il Fiorentino 2-0

1′ giornata Campionato Sammarinese 2025/2026

Tre Penne 2-0 Fiorentino

Tre Penne (4-2-3-1)

Migani; Nigretti (41’st Palazzi), Gregorio, Ferrani, D’Addario (26’st Loza); Loiodice, Mazzei; De Melo (14’st Pastorelli), Berardi (26’st Casadio), Peluso (14’st Turchetta); Badalassi

A disposizione: Agvul, Fabbri, Kamouni, Pieri

Allenatore: Giovanni Bonini

Fiorentino (5-3-2)

Benedettini; Gjonaj, Diop (1’st Molinari), Fratini, Bottoni, Tosse; Evaristi, Mariano, Dolcini (38’st Cucchi); Ben Kacem, Dari (8’st Belward)

A disposizione: Berardi, Faetanini, Terenzi, Zoffoli, Pesciarelli, Borgagni

Allenatore: Fabrizio Costantini

Arbitro: Albani

Assistenti: Maccadino – Savorani

4° Ufficiale: Colonna

Ammoniti: 33’pt Fratini (F), 5’st Evaristi (F), 28’st Nigretti (TP), 32’st Mariano (F)

Marcatori: 22’pt Badalassi, 27’pt Berardi

MONTECCHIO – La stagione del Tre Penne riparte subito al meglio, grazie alla vittoria per 2-0 sul Fiorentino con le reti arrivate tutte nella prima frazione di gioco. Sul sintetico di Montecchio siede per la prima volta in panchina con i biancazzurri Giovanni Bonini, con il tecnico Nicola Berardi ancora squalificato. Bastano due giri di lancette alla formazione di Città per creare pericoli: Mazzei calcia potente sul primo palo da punizione, Benedettini si allunga per respingere la conclusione del 29 biancazzurro. Poco dopo sempre Mazzei batte un calcio d’angolo verso Peluso che si smarca dagli avversari e calcia di prima intenzione in girata, la sua conclusione è alta. Il primo spiraglio del Fiorentino arriva al 12’ con un timido tentativo da parte di Mariano, che ci prova con il mancino a mandare sul palo più lontano con la sfera che finisce fuori. Al quarto d’ora ancora Peluso per il Tre Penne crea pericoli: corner sul quale la difesa del Fiorentino respinge fuori dall’area e il 10 di Città calcia di collo un campanile che si spegne di poco alto sopra la traversa. Lucio Peluso è tra i più propositivi e in forma nei primi minuti di gara e il Tre Penne trova il vantaggio al 22’: l’ex La Fiorita salta tutta la difesa, arriva fino alla linea di fondo campo e mette dentro un cioccolatino per Imre Badalassi, che deve solo arrivarci con la zampata vincente per il primo gol al ritorno in maglia biancazzurra. Passano soli cinque minuti e il Tre Penne trova il raddoppio, frutto di un’azione in solitaria di Filippo Berardi che ubriaca la difesa avversaria e, grazie a una serie di batti e ribatti, trova la via del gol.

Ripresa che parte con ritmi più serrati, il Fiorentino dopo 7’ ci prova con Ben Kacem che scalda solamente i guanti di Migani, che para agevolmente. Sessanta secondi dopo un cross perfetto di De Melo potrebbe portare il risultato sul 3-0, Badalassi prende male il tempo e impatta di testa alto lasciato completamente solo. Al 36’ Tosse prova la conclusione sul primo palo, anche questa bloccata da Migani. L’ultima istantanea della sfida è la conclusione di Mazzei al 44’ che fa la barba al palo. Primi tre punti per il club di Città, che tornerà in campo dopo la sosta per le Nazionali il 13 settembre contro il Faetano sempre a Montecchio (ore 15:00).

