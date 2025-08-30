    • San Marino. Tre Penne, buona la prima. Superato il Fiorentino 2-0

    1′ giornata Campionato Sammarinese 2025/2026

    Tre Penne 2-0 Fiorentino

    Tre Penne (4-2-3-1)

    Migani; Nigretti (41’st Palazzi), Gregorio, Ferrani, DAddario (26st Loza); Loiodice, Mazzei; De Melo (14st Pastorelli), Berardi (26st Casadio), Peluso (14st Turchetta); Badalassi

    A disposizione: Agvul, Fabbri, Kamouni, Pieri

    Allenatore: Giovanni Bonini

    Fiorentino (5-3-2)

    Benedettini; Gjonaj, Diop (1st Molinari), Fratini, Bottoni, Tosse; Evaristi, Mariano, Dolcini (38st Cucchi); Ben Kacem, Dari (8st Belward)

    A disposizione: Berardi, Faetanini, Terenzi, Zoffoli, Pesciarelli, Borgagni

    Allenatore: Fabrizio Costantini

    Arbitro: Albani

    Assistenti: Maccadino – Savorani

    4° Ufficiale: Colonna

    Ammoniti: 33pt Fratini (F), 5st Evaristi (F), 28st Nigretti (TP), 32st Mariano (F)

    Marcatori: 22pt Badalassi, 27pt Berardi

    MONTECCHIO – La stagione del Tre Penne riparte subito al meglio, grazie alla vittoria per 2-0 sul Fiorentino con le reti arrivate tutte nella prima frazione di gioco. Sul sintetico di Montecchio siede per la prima volta in panchina con i biancazzurri Giovanni Bonini, con il tecnico Nicola Berardi ancora squalificato. Bastano due giri di lancette alla formazione di Città per creare pericoli: Mazzei calcia potente sul primo palo da punizione, Benedettini si allunga per respingere la conclusione del 29 biancazzurro. Poco dopo sempre Mazzei batte un calcio dangolo verso Peluso che si smarca dagli avversari e calcia di prima intenzione in girata, la sua conclusione è alta. Il primo spiraglio del Fiorentino arriva al 12con un timido tentativo da parte di Mariano, che ci prova con il mancino a mandare sul palo più lontano con la sfera che finisce fuori. Al quarto dora ancora Peluso per il Tre Penne crea pericoli: corner sul quale la difesa del Fiorentino respinge fuori dallarea e il 10 di Città calcia di collo un campanile che si spegne di poco alto sopra la traversa. Lucio Peluso è tra i più propositivi e in forma nei primi minuti di gara e il Tre Penne trova il vantaggio al 22: lex La Fiorita salta tutta la difesa, arriva fino alla linea di fondo campo e mette dentro un cioccolatino per Imre Badalassi, che deve solo arrivarci con la zampata vincente per il primo gol al ritorno in maglia biancazzurra. Passano soli cinque minuti e il Tre Penne trova il raddoppio, frutto di unazione in solitaria di Filippo Berardi che ubriaca la difesa avversaria e, grazie a una serie di batti e ribatti, trova la via del gol.

    Ripresa che parte con ritmi più serrati, il Fiorentino dopo 7ci prova con Ben Kacem che scalda solamente i guanti di Migani, che para agevolmente. Sessanta secondi dopo un cross perfetto di De Melo potrebbe portare il risultato sul 3-0, Badalassi prende male il tempo e impatta di testa alto lasciato completamente solo. Al 36Tosse prova la conclusione sul primo palo, anche questa bloccata da Migani. Lultima istantanea della sfida è la conclusione di Mazzei al 44che fa la barba al palo. Primi tre punti per il club di Città, che tornerà in campo dopo la sosta per le Nazionali il 13 settembre contro il Faetano sempre a Montecchio (ore 15:00).

    FOTO ©FSGC/Montanari

