San Marino. Tre Penne: altro colpo a centrocampo, firma Simone Errico

Dopo l’annuncio di Simone Loiodice prima e Filippo Fabbri dopo, il Tre Penne porta ulteriore qualità nella sua metà campo con l’arrivo di Simone Errico, ex giocatore di Cosmos e La Fiorita. Il nuovo play del Tre Penne, con un un lungo passato in Italia tra la D e qualche presenza in C con la maglia dell’Aquila, vestirà la casacca biancazzurra numero 20.

“Sono entusiasta di entrare in una grande famiglia come quella del Tre Penne. Ho sempre visto questa squadra come una società forte e ambiziosa – ha esordito Errico -. Nonostante la scorsa annata sia stata un po’ particolare, in questa stagione il direttore Bollini, che stimo molto personalmente, sta allestendo una rosa molto competitiva e insieme al mister potremo raggiungere obiettivi importanti”.

Errico ritrova al Tre Penne numerosi ex compagni tra cui lo stesso Loiodice, ex capitano del Cosmos, ma anche Palazzi, D’Addario, Badalassi e Pastorelli. “Sicuramente ritrovo tanti vecchi compagni, nonché amici e questo può essere uno stimolo in più per dare il massimo in campo e raggiungere tutti insieme gli obiettivi fissati, a partire dal raggiungimento della qualificazione per le coppe europee”.

Tre Penne