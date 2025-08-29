San Marino, tre nuovi ambasciatori presentano le Lettere Credenziali ai Capitani Reggenti

Giornata di intensa attività diplomatica a Palazzo Pubblico, dove tre nuovi Ambasciatori Straordinari e Plenipotenziari hanno presentato le Lettere Credenziali agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi.

Alla cerimonia era presente il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, che ha sottolineato l’ampia rete di relazioni diplomatiche intrattenute dalla Repubblica di San Marino con oltre cento Paesi, nonché il ruolo del Titano nella promozione del dialogo e della cooperazione multilaterale, sempre orientata alla pace e al componimento pacifico delle controversie.

I tre nuovi rappresentanti accreditati presso la Repubblica sono:

S.E. Junimart Girsang , Ambasciatore dell’Indonesia

S.E. Elif Çomo?lu Ülgenson , Ambasciatore della Repubblica di Türkiye

S.E. Winston Spadafora Franco, Ambasciatore della Repubblica di Panama

Nel pomeriggio di ieri Beccari ha avuto colloqui bilaterali con i diplomatici, affrontando temi di interesse comune. Con l’Ambasciatore dell’Indonesia sono stati discussi i rapporti economici, turistici e commerciali, in un quadro di crescente interscambio e dell’interesse dei giovani sammarinesi verso il Paese del sud-est asiatico.

Il confronto con la rappresentante della Türkiye si è concentrato sulle grandi sfide internazionali, con attenzione particolare alla crisi in Medio Oriente e alla cooperazione multilaterale.

Infine, l’incontro con l’Ambasciatore di Panama ha messo in luce le affinità culturali tra i due Stati, entrambe realtà caratterizzate da una storica neutralità, oltre a nuove prospettive di collaborazione bilaterale.