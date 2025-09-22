San Marino, torna Rallylegend: oltre 200 equipaggi e campioni mondiali per l’edizione 2025 che si aprirà il 2 ottobre

Adrenalina, motori e leggende dei rally: la Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere dal 2 al 5 ottobre il 23° Rallylegend, evento di risonanza mondiale che richiama ogni anno fan e piloti da tutto il pianeta. Una manifestazione unica, ideata e organizzata da Vito Piarulli e Paolo Valli, diventata ormai un appuntamento iconico per gli appassionati, capace di riunire i grandi campioni del passato, i protagonisti del presente e le vetture che hanno scritto la storia del motorsport.

I protagonisti: tra storia e presente

Spicca la presenza del giovane fuoriclasse Kalle Rovanperä, due volte campione del mondo, che a San Marino vivrà una parentesi speciale tornando al volante della Toyota Starlet con cui iniziò a soli otto anni. Con lui, mostri sacri come Markku Alen, Ilkka Kivimaki, Miki Biasion, due titoli iridati con Lancia, Stig Blomqvist con la sua mitica Audi Sport Quattro Gruppo B campione del mondo 1984, e ancora Gigi Galli con Alex Gelsomino in memoria dell’indimenticabile Ken Block.

Non mancheranno altri nomi iconici del rally mondiale: Gustavo Trelles, Armin Schwarz, Simon Jean Joseph, Patrick Snijers, Tony Fassina, Adartico Vudafieri e il grande François Delecour, che all’ultimo minuto ha confermato la sua presenza con una Subaru Impreza 555.

Italia protagonista

Grande pattuglia anche di piloti italiani: Piero Longhi, due volte campione tricolore, con la sua Subaru Impreza Gruppo N, Luca Pedersoli su Hyundai i20 WRC Plus e “Pedro” con la Peugeot 206 WRC. E ancora gli “specialisti del traverso” come Paolo Diana, Frank Kelly e Giorgio Mela con la spettacolare Audi Quattro Pikes Peak.

Tra gli iscritti anche il sammarinese Daiana Darderi, navigatrice al fianco di Gian Maria Gabbiani, figlio dell’ex pilota di Formula 1 Beppe Gabbiani, al via con una Lancia Integrale 16V. Forte la rappresentanza biancazzurra: ben 38 piloti e navigatori sammarinesi, 16 dei quali compongono equipaggi interamente locali.

Oltre 200 vetture da sogno

I numeri parlano da soli: oltre 200 equipaggi iscritti, 185 ammessi al via, provenienti da 24 nazioni. Rallylegend 2025 avrà categorie Historic, Classic, WRC e Legend Stars, offrendo un vero e proprio museo a cielo aperto in movimento.

Tra i momenti più attesi:

Il McRae Subaru Gruppo A Rally Trophy , che celebra i 30 anni dal titolo mondiale di Colin McRae con ben 14 Subaru Impreza e Legacy iscritte.

, che celebra i 30 anni dal titolo mondiale di con ben 14 Subaru Impreza e Legacy iscritte. Il tributo “ Delta S4 ” per i 40 anni dalla presentazione della regina del Gruppo B della Lancia.

” per i 40 anni dalla presentazione della regina del Gruppo B della Lancia. Un raduno record con 14 Audi Quattro in varie versioni.

in varie versioni. La sezione “Seventies”, che porterà in strada miti assoluti come Lancia Stratos, Fiat 131 Abarth, Alpine Renault A110, Lancia Fulvia HF e Alfa Romeo Alfetta GTV, guidate da icone come Fassina, Vudafieri, Verini e Noberasco.

Rally Village e prove leggendarie

Come da tradizione, accanto alle gare ci sarà il Rally Village, aperto a tutti per ammirare da vicino auto e campioni, incontrare i protagonisti e vivere mostre, spettacoli e momenti conviviali. Le vetture non iscritte al rally vero e proprio saranno invece protagoniste delle parate sulla prova speciale “The Legend”, il momento più scenografico per rivedere campioni e macchine del passato esibirsi.

Con la miscela unica di sport, passione e ricordi, Rallylegend dimostra ancora una volta perché viene considerato “il rally dei sogni”. E dal 2 al 5 ottobre, la piccola Repubblica di San Marino diventerà la capitale mondiale dei motori.