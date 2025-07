San Marino. The soul is here… per Castellaccio Vibra Musica 2025

QUARTETTO SAXOPHONIE

“THE SOUL IS HERE…”

CASTELLACCIO VIBRA MUSICA!

San Marino, 29 luglio

“The soul is here for its own joy” è un brano proposto dal Quartetto Saxophonie per il secondo appuntamento di Castellaccio Vibra Musica, giovedì 31 luglio alle ore 18:30, da cui è stato tratto il titolo del Concerto. “La scelta di dare questo titolo The Soul is here – dichiara il M° Augusto Ciavatta, Direttore Artistico della rassegna – ci sembrava la più evocativa del luogo e dello spirito degli appuntamenti di Castellaccio Vibra Musica. Un luogo antico, nascosto, profondo, che riverbera vibrazioni sonore che avvolgono in modo quasi perfetto l’ascoltatore. Questa è l’anima musicale e la “gioia” di Castellaccio!”.

Il Quartetto Saxophonie proporrà, insieme al brano “The soul is here..” anche altre composizioni sempre dal titolo evocativo di un viaggio nelle culture e negli stili come “Cuarteto Latinoamericano” e “Suite Ellenica”.

Il Quartetto Saxophonie è un giovane ensemble già noto al pubblico sammarinese e con una crescente fama a livello nazionale. Ispirati dal loro comune maestro e mentore Federico Mondelci, vanta riconoscimenti in prestigiosi Concorsi nazionali ed internazionali, incisioni discografiche, esecuzioni di prime assolute ed un’ampia attività concertistica, anche in collaborazione con artisti di fama come Carlos Ordonez de Arce e, appunto, Federico Mondelci.

Castellaccio Vibra Musica, giunto alla sua V edizione, propone ancora una volta musiche e musicisti d’eccellenza per valorizzare un monumento unico del patrimonio storico sammarinese.

Informazioni sull’evento:

Titolo: “The soul is here – Castellaccio Vibra Musica “

Data: Giovedì 31 luglio 2025

Orario: 18:30

Luogo: Castellaccio, via Monte Seghizzo – Fiorentino di San Marino

Sponsorizzazioni:

-Segreterie di Stato agli Affari Interni, all’Istruzione e Cultura, al Territorio e Ambiente, e al Turismo

-Giunta di Castello di Fiorentino

-Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino

Organizzatori:

-Giunta di Castello di Fiorentino

-San Marino International Music Summer Courses and Fest 2024

Info: cameratatitano@omniway.sm

Comunicazione: info@sanmarinoartist.com – 337 1008856

Il quartetto Saxophonie è formato da quattro giovani ragazzi provenienti da diverse regioni italiane, ovvero Sicilia, Puglia, Marche ed Emilia-Romagna. Il loro incontro avviene nel Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, spinti dalla volontà di perfezionarsi con il loro mentore Maestro Federico Mondelci, sassofonista solista e camerista di fama internazionale. Attualmente stanno perfezionando la loro formazione in quartetto nel medesimo Conservatorio con i Maestri Federico Mondelci, Gabriele Geminiani, già primo violoncello dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia e Michele Mangani, celebre compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra. Sia come gruppo da camera che singolarmente i ragazzi hanno partecipato a diverse masterclass con i docenti Arno Bornkamp, Carlos Ordonez de Arce, Irene Fernandez Mena, Alain Crepin, Silvio Rossomando, quartetto Saxofollia e Milano SQ, partecipando inoltre ai corsi del MonteSaxNovo Festival, manifestazione di spicco del panorama italiano organizzato dall’Accademia Italiana del Sassofono. I membri del quartetto sono anche componenti dell’ OGIS, Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni, diretta dal Maestro Federico Mondelci, con la quale svolgono un’intensa attività concertistica in diverse regioni italiane come Marche, Umbria, Lazio, Emilia-Romagna e Toscana. I Saxophonie vantano la registrazione in prima assoluta del brano Hibiscus blooming del compositore cinese Lui Ruixin, premiato nel concorso di composizione all’interno del rinomato festival “Saxophone Chinese Creation Works Selection” tenutosi a Chengdu nell’aprile 2023. Il quartetto ha ottenuto primi premi assoluti nelle sezioni musica da camera dei concorsi internazionali “Ispirazioni Sonore” di Acquasparta (TR), “Perusia Harmonica” di Perugia e CIMP a Pesaro, nel quale hanno anche ottenuto lo speciale premio Pesaro assegnato alla migliore formazione del concorso, un concerto premio e una registrazione professionale. Nella finale del Premio Nazionale delle Arti sez. musica da camera tenutosi nel 2023 a Pescara il quartetto ha ricevuto dalla giuria una menzione speciale “per il perfetto equilibrio delle parti”. Si sono esibiti per l’Enti Concerti di Pesaro presso il cortile dei musei civici di Pesaro, per il Livorno Music Festival, Montesaxnovo Festival, Emilia Romagna Festival,Armonie della Sera Festival, Narnia Festival, al Palazzo Ducale di Urbino nella rassegna “Note di Rinascita”, a Pesaro per le Giornate FAI di Primavera, nel museo archeologico nazionale delle Marche nell’ambito della rassegna “Cantieri musicali Ancona” e a Treia (MC) con una prima esecuzione assoluta di un quartetto ricostruito in occasione della pubblicazione di un volume sul fondo Montebello, nella Sala Bei di Pesaro in formazione di quintetto con il solista di fama internazionale Carlos Ordonez de Arce, già vincitore del premio Jean-Marie Londeix. Si sono anche esibiti con l’organista Maurizio Salerno e il sassofonista Federico Mondelci nelle chiesa “Santa Maria Goretti” di Corinaldo. Hanno preso parte al Congresso europeo del saxofono tenutosi a Trento nel luglio 2024 con due prime esecuzioni assolute di lavori dedicatigli da compositori attivi nel panorama della musica contemporanea: Sax Kosmos di Emanuele Stracchi e Punti Cardinali di Gabriele Cavallo.