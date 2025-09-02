San Marino. Tennis tavolo: WTT Contender di Otocec, Open Senigallia

Non si ferma la striscia positiva del settore giovanile del tennis tavolo sammarinese, protagonista anche nel mese di agosto con prestazioni di alto livello sui palcoscenici internazionali e nazionali.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti a luglio nelle competizioni di Ostrava e Olomouc, in Repubblica Ceca, i giovani atleti del Centro Federale del Multieventi, diretto dal maestro Claudio Stefanelli, hanno confermato il loro momento di forma.

Brilla in particolare Pietro Bologna, che ha superato le qualificazioni nel singolo Under 15 del prestigioso WTT Youth Contender di Otocec, in Slovenia. Il giovane sammarinese ha avuto la meglio sul polacco Glanert con un combattuto 3-2, accedendo così al tabellone principale, dove si è poi arreso per 3:0 allo svizzero Simo.

Successi anche a livello nazionale: nel weekend del 30 e 31 agosto i giovani pongisti sammarinesi hanno lasciato il segno al Torneo Nazionale Open di Senigallia, conquistando due medaglie d’argento con Michele De Marco, secondo nella categoria Over 2000 ed Enea Stefanelli, argento nella categoria Over 3800, quinto posto di Elia Mazza negli Over 452.

Risultati che confermano l’ottimo lavoro svolto all’interno del centro federale e l’alto livello di preparazione dei giovani atleti sammarinesi, sempre più competitivi anche fuori dai confini nazionali.