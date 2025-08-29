San Marino, tennis. A San Mauro Pascoli Nicolò Bollini conquista la finale Under 14 al torneo “L’estate sta finendo”

Weekend da protagonista per Nicolò Bollini, giovane talento della Scuola Federale Tennis di San Marino, che si è guadagnato l’accesso alla finale del torneo giovanile “L’estate sta finendo”, organizzato dall’Asd Maretennis.

Il sammarinese ha esordito con una vittoria sofferta al primo turno contro il qualificato Francesco Camagni, superato al termine di un match combattuto con il punteggio di 7-6, 2-6, 10-6. Successivamente ha alzato il ritmo battendo Andrea Fabbri per 6-4, 6-0 e si è poi superato in semifinale, eliminando la testa di serie numero 1 del tabellone, il 3.3 Mattia Vincenzi, con un convincente 6-2, 6-4.

Domani Bollini proverà a completare il percorso affrontando in finale Elia Naldi, seconda forza del seeding, in un match che promette spettacolo e grande equilibrio.

La sfida metterà in palio il titolo maschile Under 14, con il giovane portacolori biancazzurro pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua crescita sportiva.