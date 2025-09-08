San Marino, sport. Paola Carinato inaugura la stagione di canicross con Icy: debutto positivo alla “Dog Fun Run” in Val Brembana

Si è svolta ieri, domenica 7 settembre, la 1ª edizione della Dog Fun Run in località Ceresola di Valtorta, a 1400 metri di altitudine nella suggestiva Val Brembana. La gara, organizzata dal Canicross Team, ha inaugurato la lunga stagione di competizioni con un evento ricco di adrenalina, tra curve insidiose e tratti spettacolari circondati dalla natura.

Ad alzare il livello della competizione è stata la presenza del binomio sammarinese Paola Carinato & Icy, che ha debuttato con grande energia nella categoria scooter, su un tracciato di 4,8 km caratterizzato da discese mozzafiato e salite impegnative.

La gara, pensata per mettere in risalto affiatamento e tecnica, ha visto i due affrontare con decisione terreno scivoloso e curve sfidanti. “Icy è partito come un fulmine, tanto da registrare 3’15’’ per il primo chilometro. È un cane-atleta esperto che sa riconoscere la via migliore”, ha raccontato Carinato, soddisfatta della performance del suo compagno a quattro zampe.

Per l’atleta della San Marino Athletics Academy non è stato solo l’esordio stagionale, ma anche un debutto nella disciplina scooter: “Per me è la prima gara in scooter (monopattino sportivo) e qualche sbavatura l’ho commessa nella conduzione del mezzo. È un segnale positivo per la nostra preparazione verso i Mondiali di novembre a Pardubice (Repubblica Ceca).”

Con questa prova di carattere, la coppia Carinato-Icy apre dunque ufficialmente la nuova stagione sportiva 2025/26, guardando già con fiducia ai palcoscenici internazionali.

Un avvio scoppiettante che conferma come sport, passione e complicità possano correre insieme — a tutta velocità, proprio come Icy sul primo chilometro.