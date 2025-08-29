San Marino, sport. Futsal Champions League, Murata sfortunato contro il Forca: perde 1-0 in Macedonia

Il Murata esce sconfitto di misura nello scontro al vertice del Gruppo A della UEFA Futsal Champions League, cedendo 1-0 ai padroni di casa del Forca. Una partita intensa e combattuta, in cui la squadra sammarinese ha dimostrato carattere, ma è stata penalizzata dalla sorte e da un unico gol di Seferi, arrivato in apertura di ripresa, che ha deciso l’incontro.

Il Forca, ora capolista unica con due vittorie su due, ha iniziato con vigore, mettendo subito alla prova il portiere Protti con la conclusione al volo di Ismaili, respinta di piede. Il Murata ha replicato immediatamente con Moretti, il cui tiro potente è terminato di poco fuori. Jami?i?, mattatore della gara inaugurale, ha creato occasioni di grande pericolo, prima con un dribbling e tiro murato dalla traversa, poi con una conclusione personale terminata alta.

Tra le azioni salienti del primo tempo anche la ripartenza di Busignani, che ha intercettato un pallone in mezzo al campo ma non ha centrato la porta. Protti si è opposto efficacemente a Rivas Miranda, mentre ad Ercolani è stato annullato un gol per irregolarità nella punizione battuta da Mattioli. Il primo tempo si è chiuso con il bolide di Zekiri che ha centrato la traversa, fotografia di un match equilibrato.

La ripresa ha visto l’episodio decisivo: Jonuzi ha superato Moretti e messo un pallone per Seferi, che ha battuto Protti al 20’37’’. Il Murata non si è arreso e ha intensificato gli attacchi, trovando Fera pronto a salvare più volte la propria porta, compreso un tiro di Ercolani respinto dal palo. Busignani ha tentato la conclusione dalla distanza, neutralizzata dall’estremo difensore del Forca. Jami?i? ha scheggiato il palo da posizione defilata, e anche dalla banda opposta il Murata ha creato occasioni senza riuscire a trovare il gol.

Il Forca ha avuto altre due ghiotte opportunità con pallonetti di Ramadan e Linares Moreno, ma senza esito. La squadra macedone consolida così il primato, ma la qualificazione non è ancora matematica. Il Murata, invece, è chiamato a una prova importante sabato alle 17:30 contro l’Encamp, fanalino di coda del girone, sperando in un risultato favorevole dello Yerevan nei confronti del Forca. Tutto sarà deciso negli ultimi 40’ di gioco effettivo.

Formazioni

FORCA: Fera, Ramadani, Jonuzi, Seferi, Ismaili. A disposizione: Isaki, Leveski, Krstevski, Zekiri, Rivas Miranda, Ramadan, Mustafi, Linares Moreno, De Almeida Postigo. Allenatore: Gazmed Hiseijini.

MURATA: Protti, Moretti, Busignani, Jami?i?, Ercolani. A disposizione: Geri, Giusti, Maiani, Zanotti, Ghiotti, Mattioli, Dominella, Belloni, De Angelis. Allenatore: Massimiliano Spada.

Arbitri: Sven Schreiber (GER), Bryan Claude François (FRA), George Jansizian (SWE). Cronometrista: Done Ristovski (MKD).

Ammoniti: Busignani

Marcatori: 20’37’’ Seferi