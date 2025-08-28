San Marino, sport. Davide e Paolo Meloni pronti per il Nürburgring nel round cinque della GT4 European Series

Cresce l’attesa per il weekend di gara al Nürburgring per l’equipaggio tutto sammarinese composto da Davide e Paolo Meloni.

Dopo il podio conquistato a Misano a metà luglio, dove hanno chiuso terzi nella classe Pro-Am nella prima gara del weekend, padre e figlio del W&D Racing Team si preparano ad affrontare il quinto round dei sei previsti della GT4 European Series powered by RAFA Racing Club, che si concluderà a Barcellona a metà ottobre.

Per Davide Meloni sarà la prima esperienza sul circuito dell’Eifel, lungo oltre cinque chilometri. “Quella del Nürburgring è una pista che ancora non conosco, mentre mio padre vi ha corso l’ultima volta quattro anni fa – ha dichiarato Meloni junior – Importantissime saranno le due sessioni di prove libere, utili per prendere confidenza con il tracciato”.

L’obiettivo dell’equipaggio è chiaro: salire nuovamente sul podio e conquistare punti preziosi fin dalle prove ufficiali.

Il programma del weekend prevede:

Venerdì 29 agosto: prove libere e pre-qualifiche.

Sabato 30 agosto: qualifiche e Gara 1 alle 17:20.

Domenica 31 agosto: Gara 2 alle 11:55.

Entrambe le gare saranno trasmesse in live streaming sul sito ufficiale GT4 European Series