San Marino, sindacati contro la riforma Igr: alta tensione politica, pronto un nuovo sciopero generale. Da stamattina presidio sindacale sul Pianello

Il clima politico e sociale in Repubblica si fa incandescente. Da questa mattina, mercoledì 24 settembre, i sindacati Csdl, Cdls e Usl presidiano Piazza della Libertà per ribadire la loro contrarietà alla riforma Igr, attualmente in esame nella Commissione Finanze.

Le sigle sindacali parlano ormai di un vero muro contro muro: dopo l’incontro di ieri con maggioranza e opposizione, le questioni centrali della legge restano irrisolte. La mobilitazione di oggi non è che la prima fase di una protesta che, nelle intenzioni, sarà lunga e determinata.

Gli stessi sindacati ammettono di essere pronti a passare dalle parole ai fatti. “Se la maggioranza tira dritto – avvertono – dovremo ricorrere a nuove forme di lotta”. Sul tavolo c’è l’ipotesi di un ulteriore sciopero generale, che potrebbe essere organizzato in concomitanza con il prossimo Consiglio Grande e Generale.

Un presidio è previsto anche domani sul Pianello, quando saranno annunciate le prossime iniziative. L’impressione è che lo scontro si faccia ogni giorno più duro, con un confronto che potrebbe arrivare presto al punto di rottura.