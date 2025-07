San Marino. Serravalle, un murales che racconta il passato: MozOne celebra il “Trenino Azzurro” sulla scuola media

Si intitola “In terza classe non si sta poi così male…” il nuovo murales firmato da MozOne, uno dei più noti writer riminesi, realizzato sulla parete posteriore della Scuola Media di Serravalle, in via Pietro Bembo, proprio accanto al tracciato dell’ex ferrovia che un tempo collegava Rimini a San Marino.

L’opera, completata nel mese di giugno 2025, è un esempio di arte pubblica che unisce memoria, ironia e identità locale. Al centro della scena compare l’iconico Trenino Azzurro, rappresentato in chiave fumettistica all’interno di una carrozza di terza classe, simbolo di un’epoca in cui il viaggio era semplice, ma ricco di significato.

«La bellezza sta anche nelle cose semplici e nei viaggi di ieri», si legge nella nota pubblicata dalla Giunta di Castello di Serravalle, che ha promosso e condiviso l’iniziativa. Il murales, posizionato a pochi metri dalla vecchia galleria ferroviaria, rappresenta così un invito rivolto a giovani e adulti a rallentare, osservare e ricordare.

Con questo intervento artistico, Serravalle aggiunge un nuovo segno visivo e culturale al suo paesaggio urbano, rafforzando il legame con la storia del territorio e con uno dei suoi simboli più amati.

Chi desidera approfondire il progetto e conoscere meglio l’opera può visitare il sito ufficiale: buonenove.com/opere/serravalle.