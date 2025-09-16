San Marino. Serravalle, sabato 27 settembre torna “Parco – Giochi?”: giochi da tavolo, food truck e divertimento gratuito per tutti

Sabato 27 settembre, il Parco Dante Alighieri – noto anche come ex Orti Masi, proprio sotto Piazza G. Bertoldi – si animerà con la seconda edizione di “Parco – Giochi?”, un evento inserito nella Festa del Castello di Serravalle e pensato per regalare ore di svago a famiglie, bambini e appassionati di tutte le età. L’ingresso sarà gratuito dalle 15:30 fino a mezzanotte, offrendo un mix di attività che spaziano dai giochi da tavolo ai mercatini, passando per spettacoli comici, balli e delizie come lo zucchero filato, senza dimenticare i food truck per uno spuntino in compagnia.

La Giunta di Castello di Serravalle invita tutti a partecipare, descrivendo l’evento come un’occasione imperdibile per divertirsi insieme. “Sabato 27 Settembre 2025. Parco – giochi? – 2′ edizione. Ingresso gratuito dalle ore 15:30 alle ore 24:00. Parco Dante Alighieri a Serravalle Rep. di San Marino (ex Orti Masi sotto piazza G. Bertoldi). All’interno della Festa del Castello di Serravalle. Ci troverete anche food truck, balli, spettacoli comici, zucchero filato, mercatini…. e ci saremo anche noi con… BOARDGAME (giochi da tavolo). GIOCHI GIGANTI”, annunciano gli organizzatori, sottolineando l’atmosfera festosa che avvolgerà l’intero parco.

Il programma è stato pensato per essere continuo e inclusivo, con attività che si adattano a diverse fasce d’età. A partire dalle 15:30 e fino alle 18:30 o 19:00, i più piccoli – dai 3 anni in su – potranno immergersi in giochi da tavolo come party game e family game, curati dalla Ludoteca Pologioco e dai Volontari del Castello. Poi, dalle 18:00 fino a mezzanotte, l’attenzione si sposterà sui boardgame per adolescenti e adulti, con proposte per tutti i gusti a cura di Otium Ludorum. “Il nostro programma no stop. Da 3 anni in su dalle ore 15:30 alle 18:30/ 19:00. Giochi da tavolo: party game, family game e non solo… A cura di @ludotecapologioco e i Volontari del Castello. Da 12 anni in su dalle ore 18:00 alle 24:00. BOARDGAME per tutti i gusti +1. A cura di @otiumludorum. Vi aspettiamo per divertirci insieme!!”, aggiungono con entusiasmo gli organizzatori, promettendo momenti di puro divertimento condiviso.

Per rendere l’accesso più agevole, la Giunta ha indicato diverse opzioni di parcheggio nelle vicinanze. Si può lasciare l’auto in via Ezio Balducci, entrando dalla superstrada all’altezza del ristorante Il Monte; oppure in via Ca’ Pontoso, la strada che porta al Parco Laila, da cui si può risalire verso la piazza; ancora, in via Flavio Biondo, passando dall’Azzurro e utilizzando le scalette; in via Pietro Bembo, entrando da via Olivella sulla sinistra; o infine nel parcheggio Multieventi Sport Domus, tagliando attraverso il boschetto e il sovrappasso. “Dove si può parcheggiare: In via Ezio Balducci (entrando dalla super strada all’altezza del ristorante il monte). In via Ca’ Pontoso (la strada che porta al parco Laila, da lì si torna nella via sopra e poi in Piazza). In via Flavio Biondo (si passa dalla Azzurro e poi ci sono le scalette ). Via Pietro Bembo (si entra da via Olivella, sulla sx) parcheggio Multieventi Sport Domus (si taglia dal boschetto, poi sovrappasso)”, precisano per facilitare i visitatori.

In sintesi, “Parco – Giochi?” si presenta come un’opportunità perfetta per vivere la comunità di Serravalle in modo leggero e coinvolgente, unendo tradizione locale, giochi intergenerazionali e l’allegria di una festa all’aperto che promette di lasciare un sorriso a tutti i partecipanti.