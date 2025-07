San Marino. Serravalle: il 21 luglio l’AperiAssemblea dei Volontari Civici alla BiblioBaita

Un’occasione per conoscere da vicino i progetti di cittadinanza attiva, scambiare idee e brindare insieme. È questo lo spirito dell’AperiAssemblea promossa dalla Giunta di Castello di Serravalle e dall’Associazione Volontari Civici nei Castelli, in programma per lunedì 21 luglio alle ore 19:00 presso la BiblioBaita, in Via Sant’Andrea, all’interno del Parco Laiala.

L’iniziativa, spiegano dalla Giunta, è aperta a tutti: “Vieni a scoprire chi siamo e cosa facciamo!” è l’invito rivolto non solo agli associati, ma anche a cittadini e curiosi.

Durante l’incontro saranno illustrati i progetti in corso e quelli futuri dell’associazione, con un momento dedicato al dialogo sulla partecipazione attiva, le idee per la comunità e il valore del volontariato nei Castelli sammarinesi.

“Un’occasione per informarsi, confrontarsi e brindare insieme!”, sottolineano gli organizzatori.

Per maggiori informazioni è disponibile il sito ufficiale: www.volontaricivici.sm