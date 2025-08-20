San Marino, Serie A Baseball. Playoff: sarà l’Unipol Bologna l’ultimo ostacolo verso la finale da superare per i biancazzurri

La seconda semifinale dei Playoff di Serie A Baseball vedrà il San Marino affrontare l’Unipol Bologna, fresca di qualificazione dopo una rimonta spettacolare nei quarti contro il Big Mat Grosseto.

L’Unipol Bologna, sotto 2-0 nella serie, ha ribaltato la situazione vincendo tre gare consecutive e superando in Gara5 il Grosseto 8-3, completando una straordinaria rimonta. Grazie a questa vittoria, la squadra di Betto si guadagna l’accesso alle semifinali, dove troverà la formazione di San Marino, unica squadra ad aver chiuso i quarti in sole tre partite.

La partita decisiva contro Grosseto è stata intensa: gli ospiti hanno segnato subito 2 punti, ma Bologna ha sorpassato nel terzo inning sfruttando alcune sbavature difensive. Nel quarto inning la formazione di casa ha consolidato il vantaggio, portandosi sul 5-2, mentre tra sesto e settimo inning altri punti chiave hanno fissato il risultato finale sull’8-3. Nonostante un pari numero di valide (11 a 10), a pesare sono stati i quattro errori difensivi di Grosseto, che hanno permesso ai padroni di casa di costruire il successo.

Ora l’attenzione si sposta sulla sfida con San Marino, che chiuderà la prima semifinale senza perdere colpi nei quarti, promettendo un confronto equilibrato e appassionante tra due delle squadre più in forma della stagione.