San Marino, Segreteria di Stato all’Industria. Il Segretario Particolare Elia Rossi si “auto-sospende”: aspettativa per candidarsi a sostegno di Acquaroli al Consiglio Regionale marchigiano

È ufficiale la candidatura di Elia Rossi alle prossime elezioni regionali delle Marche. Nei giorni scorsi, Rossi ha provveduto a richiedere l’aspettativa dall’incarico di Segretario Particolare presso la Segreteria di Stato, come chiarito oggi in un comunicato ufficiale.

Pur non essendovi alcuna incompatibilità sino all’eventuale elezione, si è ritenuto opportuno procedere in questo modo, “considerato che l’elezione a Consigliere Regionale nelle Marche determinerebbe l’incompatibilità con l’incarico di Segretario Particolare oltre che con gli ulteriori incarichi rivestiti”, si legge nel comunicato della Segreteria di Stato.

La candidatura di Rossi, sottolinea il Segretario di Stato Rossano Fabbri, nasce “nel solco dello spirito di servizio che Elia Rossi ha sempre dimostrato verso il territorio” e contribuirà “a rafforzare i già ottimi rapporti tra San Marino e Italia”.

Il passo compiuto da Rossi – sottolinea il senso del comunicato – evidenzia un approccio prudente e rispettoso delle regole, garantendo trasparenza e correttezza nell’eventuale assunzione del nuovo ruolo istituzionale, senza creare conflitti con le responsabilità già in capo all’attuale incarico governativo.