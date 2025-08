San Marino. Sebastiano Silvestri trionfa in Ungheria: nuovo successo per l’aeronautica sammarinese

L’aeronautica sammarinese celebra un nuovo, importante successo a livello internazionale. Lo scorso weekend, infatti, Sebastiano Silvestri, pilota dell’Aerobatic Team San Marino, ha conquistato la vittoria nella massima categoria dell’IMAC durante la competizione svoltasi in Ungheria.

Nel corso dei tre giorni di gara, Silvestri ha vinto quattro delle cinque manche disputate, comprese quelle più tecniche con programma acrobatico “unknown”, dimostrando grande concentrazione. Particolarmente rilevante è stata la sua capacità di affrontare le prove senza l’aiuto di un helper per la lettura delle figure, memorizzando le sequenze complesse in poche ore.

Questo risultato rafforza la posizione del pilota sammarinese nella corsa al titolo Eurocup IMAC 2025, in cui compete nella categoria Unlimited, insieme al compagno di squadra Cristian Selva, attualmente impegnato nella categoria Advanced e anche lui in lizza per la vittoria (assente nella tappa ungherese).

Il prossimo appuntamento è fissato per metà agosto, con la tappa in Polonia, dove il team tornerà in pista con l’obiettivo di consolidare la propria posizione tra i protagonisti della scena acrobatica europea.