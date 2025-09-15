San Marino. SdS Lavoro: avviso pubblico per i giovani NEET

Avviso pubblico per i giovani NEET
La Segreteria di Stato per il Lavoro, insieme alla Commissione per il Lavoro e all’ULPA, lancia una nuova iniziativa per sostenere percorsi di formazione, orientamento e inserimento lavorativo rivolti ai giovani tra i 16 e i 29 anni che non studiano e non lavorano.
L’obiettivo? Contrastare il fenomeno dei NEET e dare nuove opportunità di crescita, fiducia e futuro.
Enti, cooperative sociali e associazioni hanno tempo fino al 31 ottobre 2025 per presentare i propri progetti.
Una sfida importante per valorizzare il capitale umano e costruire insieme un Paese più inclusivo e attento ai giovani.
Per tutte le informazioni consulta il Bollettino Ufficiale – sezione “Commissione per il Lavoro”.