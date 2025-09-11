San Marino. SdS Industria e Sport e Ambasciata Italia – San Marino: “Futuro dello Sport come volano di sviluppo dei Territori”

La Segreteria di Stato con delega allo Sport e l’Ambasciata d’Italia esprimono viva soddisfazione per i positivi risultati del Convegno bilaterale sul “Futuro dello Sport come volano di sviluppo dei Territori” ospitato a San Marino ed a Misano Adriatico il 10-11 settembre 2025, con la partecipazione di interlocutori istituzionali, Università, Federazioni ed associazioni sportive nazionali, esperti e atleti di eccellenza da ambo i lati della frontiera.

Il Convegno ha offerto una preziosa occasione per una panoramica sulle iniziative e cooperazioni esistenti fra i due Paesi, nonché sulle prospettive di ulteriore sviluppo della collaborazione bilaterale in questo ambito, nella comune convinzione che la diplomazia sportiva possa offrire importanti opportunità e margini di potenziale convergenza e nella condivisa consapevolezza del valore strategico che lo Sport riveste per i due Paesi, anche sotto l’aspetto della crescita economica e lo sviluppo dei rispettivi Territori.

Muovendo dall’assunto che lo Sport ed i suoi valori rappresentano un elemento centrale per l’ulteriore consolidamento dei rapporti di amicizia fra Italia e San Marino ed i rispettivi popoli, uniti da vincoli storico-sociali e culturali unici.

Su queste basi la Segreteria di Stato con Delega allo Sport e l’Ambasciata d’Italia in San Marino proseguiranno ad esplorare ed approfondire iniziative future che concorrano, fra l’altro, a consolidare i rapporti fra le rispettive Federazioni sportive, la promozione di eventi e grandi eventi di comune interesse, il sostegno ad attività imprenditoriali di contenuto sportivo, gli scambi fra gruppi sportivi, in particolare a livello giovanile e studentesco ed il rafforzamento in tale ottica delle attività sportive nei programmi scolastici, le agevolazioni nell’accesso ed utilizzo di infrastrutture sportive, la formazione di alto livello di dirigenti ed atleti anche ospitando eventi che ne valorizzino la presenza sui rispettivi territori ed ogni altra iniziativa atta a rafforzare la cooperazione fra i due Paesi in campo internazionale.

Segreteria di Stato per l’Industria, il Commercio, l’Artigianato, la Ricerca Tecnologica, le l’Artigianato, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport

Ambasciata d’Italia San Marino

Città di San Marino / Misano Adriatico, 11 settembre 2025.