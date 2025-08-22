San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO … feriale

– In soccorso del Segretario Beccari, che sembra un pugile suonato, è accorsa Repubblica Futura facendo brevi video sulle bontà dell’Accordo di Associazione ingaggiando l’amico telefonico di Buriani e l’amica di Paul Phua dell’Aman Resort! … Lo vogliono proprio perdere questo referendum!

– Per la propaganda a favore dell’Accordo di Associazione il pugile suonato Beccari ha pensato di prendere un comico, uno qualsiasi. Ha detto che è più serio, fa meno ridere ed è più informato di tanti politici nostrani, ma soprattutto ha letto l’Accordo di Associazione! Cosa rara!

– Burianello non è stato ancora arrestato, nonostante la condanna a 4 anni di prigionia in appello, e saluta tutti da Dubai. C’è anche l’amico Daniele, che saluta calorosamente i sammarinesi e li ringrazia per il loro contributo, mentre – con i loro soldi – si gusta un meritato cocktail.

– Prove tecniche del nuovo governo ADESSO.SM2 + DEMOCRAZIA CRISTIANA. Guardate quali partiti politici sono stati invitati alla seconda serata politica della Festa dell’Amicizia: quella sull’accordo di associazione. Per Libera/PS probabilmente non andrà Augusto Casali!