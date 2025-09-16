    • San Marino. Satira. IL DITO NELL’OCCHIO del martedì

    – Giovagnoli in versione woke e estremista di sinistra non ce lo vediamo, per essere credibile dovrebbe indossare la maglietta del Che!

    – Ma è lo stesso Giovagnoli che doveva essere assunto nel 2016 per non andare a lavorare da quel Natalini della Lion Engineering? Essere pagato profumatamente, ed occuparsi solo di politica?

    – Non è per caso che sia diventato europeista convinto perchè dopo aver visto sfumare il posto fisso ben retribuito da Natalini ora mira ad un altrettanto comoda poltrona a Bruxelles? Cosa non si fa per questa Europa! …

     

     

    •