San Marino. Satira. IL BOOMERANG (una idea satirica). NON SANNO PIU’ COSA DIRE SULL’ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

IL BOOMERANG (una idea satirica). NON SANNO PIU’ COSA DIRE

Mentre le prime file, avendo subodorato l’ariaccia che tira tra la gente comune, se ne sta abbastanza zitto (per ora), le terze o quarte linee sono sguinzagliate e per avvallare l’idea dell’Accordo di Associazione all’U.E. sia la panacea a tutti i nostri mali: mal di stomaco? Caduta dei cappelli? Dolori articolari? Accordo con l’U.E. e tutto passa!

Ma si sa, le terze o quarte linee, per essere zelanti, senza aver letto o capito quanto è scritto nell’atto conclusivo del negoziato, possono divenire addirittura controproducenti rispetto alla causa. Ad esempio, uno scribacchino da tastiera che pare essere ossessionato dal referendum, spesso scrive panzane che purtroppo per l’estensore sono autolesionistiche.

E’ vero che pure lui tiene famiglia e ha necessità che tutti mantengano le attuali invidiabili posizioni, ma un minimo di decenza non guasterebbe.

Ultimamente ha ammonito i referendari dicendo che, se non firmiamo l’Accordo U.E., l’Europa potrebbe chiudere i confini di San Marino.

Ve lo immaginate? Agosto 2025; L’U.E., poiché San Marino ha deciso di sentire il popolo su di una decisione determinante per il futuro della Repubblica più antica del mondo, decide di dichiarare guerra, non alla Russia, non ad Israele o ad Hamas, ma alla Repubblica di San Marino.

Questo non è terrorismo mediatico, ma stupidità congenita.

Lasciamo decidere ai cittadini che non hanno situazioni particolari da difendere. Come è possibile che ci siano forze politiche che si dicono democratiche essendo contrarie alla democrazia? All’espressione del popolo?

Ai sammarinesi la risposta!