San Marino. Sabato 6 settembre torna il Giro del Monte: la storica podistica attorno al Monte Titano

CORPORATE RUN e STAFFETTA Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run oppure a STAFFETTA e partecipare alla speciale classifica per TEAM amatoriali. Il TEAM della CORPORATE RUN dovrà essere composto da almeno 5 componenti, colleghi e/o amici, senza limiti sul numero massimo di iscritti per ogni squadra. La quota di iscrizione per la Corporate Run del GIRO DEL MONTE è di € 10,00 a persona e comprende: la t-shirt ufficiale, il pettorale, il CHIP* per il timing, i ristori durante la manifestazione e dopo il traguardo, l’assicurazione, l’assistenza tecnica e medica, il programma ufficiale e i materiali informativi. Il TEAM della STAFFETTA dovrà essere composto da 3 componenti. La quota di iscrizione per la STAFFETTA del GIRO DEL MONTE è di € 5,00 a persona e comprende: la t-shirt ufficiale, il pettorale, il CHIP* per il timing, i ristori durante la manifestazione e dopo il traguardo, l’assicurazione, l’assistenza tecnica e medica, il programma ufficiale e i materiali informativi. L’iscrizione del TEAM alla Corporate Run e STAFFETTA del GIRO DEL MONTE 2025, con i dati di tutti i suoi componenti potrà essere fatta esclusivamente online, entro le ore 23:00 del 4 settembre 2025, sul sito web www.tfsanmarino.com/ iscrizioni oppure scaricando e compilando l’apposito file Excel (clicca qui per scaricare il file Excel) ed inviandolo all’email info@tfsanmarino.com. La classifica generale della Corporate Run terrà conto dei piazzamenti dei primi 5 componenti di ogni TEAM giunti al traguardo, nel rispetto del regolamento della manifestazione sportiva. I primi tre TEAM, della classifica generale della Corporate Run, verranno premiati alle 19.00 sul podio allestito nel Piazzale Lo Stradone. Media partner dell’iniziativa Corporate Run è San Marino Fixing, settimanale di informazione economica e finanziaria, che seguirà da vicino il progetto di Corporate Wellness e le aziende partecipanti con la pubblicazione di approfondimenti settimanali, immagini e classifiche integrali.