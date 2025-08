San Marino, Rotary e Banca Sammarinese di Investimento insieme per sostenere gli studenti: prestito d’onore per i più meritevoli

Il Rotary Club San Marino, in collaborazione con la Banca Sammarinese di Investimento (BSI), lancia la terza edizione dell’iniziativa dedicata agli studenti sammarinesi più meritevoli che si preparano a intraprendere un percorso universitario. Un progetto nato con l’obiettivo di garantire pari opportunità nell’accesso agli studi accademici, offrendo un concreto supporto economico ai giovani più capaci, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria.

L’iniziativa, che si distingue per il suo impatto sociale, è resa possibile grazie al generoso lascito del compianto Marino Belluzzi, figura di rilievo del Rotary sammarinese. Belluzzi, ricordato per la sua carriera di successo e il forte legame con la comunità, ha deciso di destinare parte del proprio patrimonio a favore delle nuove generazioni, mosso dalla convinzione che «i più dotati e volenterosi dovessero essere adeguatamente sostenuti nel loro percorso di studi».

Prestiti d’onore per investire sul capitale umano

Il progetto prevede l’erogazione di prestiti d’onore destinati specificamente al pagamento delle tasse universitarie e al sostegno complessivo durante l’intero ciclo di studi. Questa modalità di intervento riflette pienamente lo spirito del Rotary e i suoi valori fondativi, sintetizzati nelle parole del fondatore Paul Harris: «Il Rotary non deve fare beneficenza, ma deve rimuovere le cause che rendono necessaria la beneficenza».

Attraverso questa azione concreta, il Rotary Club San Marino si pone l’obiettivo di investire nel futuro del Paese, promuovendo e valorizzando il potenziale umano rappresentato dai giovani studenti.

Il ruolo strategico di Banca Sammarinese di Investimento

La Banca Sammarinese di Investimento ha aderito con entusiasmo al progetto, mettendo a disposizione ulteriori risorse economiche e garantendo il supporto tecnico e professionale necessario per l’effettiva gestione ed erogazione dei fondi. Un impegno che conferma il ruolo di BSI come partner strategico per lo sviluppo del territorio, a servizio non solo delle imprese ma anche delle famiglie e dei giovani cittadini della Repubblica.

Come candidarsi

Gli studenti interessati possono presentare la propria candidatura entro il 30 settembre 2025 presso la Direzione Generale della Banca Sammarinese di Investimento, allegando la documentazione richiesta per accedere al prestito d’onore.