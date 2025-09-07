San Marino. Roller, grandi risultati per i Titani dell’Inline Freestyle alla Riccione beach battle

Dal 4 al 7 settembre, la pista Giardini di Riccione è stata teatro di quattro giorni di spettacolo con la Riccione Beach Battle, tappa internazionale del circuito World Skate di Inline Freestyle. In gara atleti provenienti da Italia, Spagna, Ucraina, India, Russia e San Marino.

La Repubblica del Titano si è presentata con Matilde Terenzi, Matilde Mina, Alessia Conti e il giovanissimo Tommaso Terenzi, pronti a misurarsi con i migliori al mondo e Matilde Terenzi si è dimostrata ancora una volta regina delle Slide. La competizione si è aperta con la spettacolare disciplina delle Slide, che ha visto in pista atleti di altissimo livello come Oleksandra Kruhiak e Marusia Pohuliaka per il femminile, Andrea Mandolesi, Erik Zaghini e Pietro Vecchiato per il maschile. San Marino non ha deluso le aspettative: Matilde Terenzi ha conquistato il gradino più alto del podio con una run impeccabile che ha strappato applausi al pubblico: “Non mi aspettavo di vincere contro avversarie così forti – ha raccontato Matilde – ho dato tutto e il pubblico mi ha dato una carica incredibile.” Alessia Conti, con ha vinto la sua prima batteria battendo atlete esperte come Asia Iannarone e ha chiuso la sua avventura in settima posizione dopo una semifinale combattutissima; Matilde Mina ha terminato in nona posizione, confermando una crescita costante; Tommaso Terenzi, unico maschio in gara per il Titano, ha sorpreso tutti con un eccellente quinto posto: “Correre accanto ai campioni che ammiro è stata un’esperienza incredibile,” ha commentato emozionato. Durante le premiazioni è iniziato il training per lo Speed Slalom. Matilde Terenzi, ancora emozionata per l’oro appena conquistato e arrivando a training iniziato, non è riuscita a trovare la giusta concentrazione e ha mancato la qualificazione. Alessia Conti ha completato una run pulita in 5,3 secondi, ma senza centrare l’accesso alla fase successiva terminando tredicesima. Matilde Mina ha superato in pieno le qualifiche fermandosi poi al settimo posto, mentre Tommaso Terenzi ha dovuto affrontare avversari di altissimo livello come Daniele Sanzillo, terzo nel ranking mondiale, chiudendo comunque con un ottimo settimo posto. Con soddisfazione il coach Enrico Callegarin dichiara: “Portiamo a casa un oro e tanta esperienza – ha commentato l’allenatore – Matilde ha confermato il suo talento, Alessia e Matilde Mina hanno dimostrato carattere e Tommaso ha sorpreso per grinta e maturità nonostante la sua giovane età. Un bilancio più che positivo per la squadra sammarinese, che torna da Riccione con una medaglia d’oro e piazzamenti di prestigio, confermando la crescita del movimento dell’inline freestyle sul Titano. Ora ci attende la gara in Portogallo, che affronteremo proprio nei giorni dello Sport in Fiera”.

Risultati finali – San Marino