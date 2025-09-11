San Marino/Rimini. Il Gruppo Reggini celebra 75 anni di attività con un francobollo commemorativo che riproduce un dipinto dell’artista riminese Eron. L’opera filatelica è realizzata in collaborazione con Poste di San Marino

San Marino / Rimini, giovedì 11 settembre. Il Gruppo Reggini festeggia quest’anno il traguardo dei 75 anni di attività e lo fa con un progetto speciale: un francobollo celebrativo che riproduce un dipinto di Eron, uno degli artisti più talentuosi della scena contemporanea. L’opera, acquistata da Reggini, appartiene alla serie “IMAGINE”. La vendita del dipinto ha permesso di devolvere parte del valore dell’opera a un’associazione che dà sostegno ai migranti e a persone fragili in cerca di serenità.

L’iniziativa è promossa da Poste San Marino che nell’ambito della serie “Eccellenze sammarinesi”, unisce arte, storia, territorio e impegno sociale, restituendo in un’immagine i valori che dal 1950 guidano la concessionaria fondata da Elio Reggini.

75 anni di passione e crescita. Nata dall’incontro tra Elio Reggini e Gerhard Richard Gumpert, pioniere del Gruppo Volkswagen in Italia, Reggini è la concessionaria Volkswagen, Audi, Škoda e Volkswagen Veicoli Commerciali più antica d’Italia. In oltre sette decenni di attività, il Gruppo è cresciuto fino a contare più di 100 collaboratori e tre sedi tra San Marino, Rimini e Cattolica, distinguendosi per la qualità dei servizi, l’assistenza tecnica e l’attenzione al cliente, qualità riconosciute da numerosi premi e certificazioni.

Al centro della sua storia c’è l’impegno per l’innovazione e la sostenibilità: dall’adozione di processi aziendali responsabili a iniziative concrete a favore dell’ambiente e delle comunità locali. Reggini integra la sostenibilità in ogni ambito – economico, umano e ambientale – promuovendo l’efficienza e la tutela delle risorse e continua a investire in progetti educativi e ambientali, trasformando la sostenibilità da semplice valore aziendale a responsabilità condivisa.

“Celebrando i nostri 75 anni di storia con Volkswagen Group, non posso che provare una profonda emozione e gratitudine. – dice Filippo Reggini – La nostra azienda è nata da una visione e da un incontro speciale, ma è cresciuta grazie alle persone: collaboratori appassionati, clienti che ci hanno dato fiducia, loro va il mio più sincero ringraziamento. Reggini non è solo una concessionaria, è parte integrante del territorio in cui vive. Abbiamo sempre creduto nell’importanza di collaborare con le istituzioni locali, di sostenere lo sport – siamo stati sponsor della Rimini Marathon e siamo tuttora sponsor del Basket Rimini – e di essere al fianco di grandi manifestazioni culturali e sociali. Crediamo che un’impresa debba restituire valore alla comunità che la accoglie e crescere insieme ad essa. Un ringraziamento sincero va a Eron e a Poste San Marino.”

La sede Reggini di Strada Rovereta a Falciano di San Marino presto ospiterà l’esposizione del dipinto originale di Eron, visibile gratuitamente. Rivolgiamo l’invito a tutti coloro che vorranno condividere questo momento dedicato all’arte contemporanea e ai valori del territorio. La data, in via di definizione, sarà comunicata tramite stampa e presso i canali social della concessionaria.

Per maggiori dettagli: www.reggini.it

Nella foto: da sinistra Benito, Filippo, Maria, Marco, Piero Reggini