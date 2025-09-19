San Marino, rimborso IGR 2023: accredito dall’8 ottobre sulla SMaC Card

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ha annunciato oggi che il rimborso IGR relativo all’anno d’imposta 2023 sarà accreditato, a partire da mercoledì 8 ottobre 2025, direttamente sulla SMaC Card dei contribuenti aventi diritto.

L’erogazione seguirà le procedure abituali: l’accredito sarà effettuato in base al codice ISS registrato sulla card e il contribuente riceverà la conferma tramite un SMS contenente numero della SMaC Card, nominativo del beneficiario, importo accreditato e causale dell’operazione.

La Segreteria precisa inoltre: “Fino al 31 dicembre 2025, ogni lunedì mattina il Servizio SMaC Card procederà a ripetere l’accredito in favore dei beneficiari non individuati con la prima disposizione – ad esempio per assenza di card o codice ISS – oppure non integralmente accreditati a causa del superamento del massimale ricaricabile sulla card”.

Per controlli o chiarimenti, i cittadini potranno rivolgersi al Servizio San Marino Card, tramite il Numero Verde 800220808 o scrivendo all’indirizzo e-mail info@sanmarinocard.sm.