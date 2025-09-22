San Marino. RIFORMA IGR. SdS Gatti – Chiarimenti riguardo ai dati circolanti in rete della riforma IGR

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio desidera informare i cittadini e gli organi di informazione che alcune informazioni attualmente circolanti in rete potrebbero non riflettere la realtà ufficiale.
Invitiamo tutti, a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali diffuse dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio per ottenere dati precisi e verificati.
La nostra priorità è garantire una comunicazione chiara e trasparente, ed è fondamentale attingere solo a fonti ufficiali per evitare malintesi e disinformazione.
Riportiamo sotto il riepilogo delle simulazioni inoltrate nel precedente comunicato stampa:
Il lavoratore dipendente residente
- Con un reddito di 15.600 euro all’anno (1.200 euro al mese per tredici mensilità) + TFR, andrà a pagare complessivamente 39 euro annui con un risparmio di imposta, rispetto al 2025, di circa 20 euro ogni mese (aliquota di tassazione 0,23%).
- Con un reddito di 19.500 euro (1.500 euro al mese) + TFR avrà un risparmio, rispetto al 2025, di circa 10 euro al mese (aliquota di tassazione 2,22%).
- Con un reddito di 26.000 euro (2.000 euro al mese) + TFR pagherà invece circa 10 euro in più al mese (aliquota di tassazione 4,76%).
- Con un reddito di 39.000 euro (3.000 euro al mese) + TFR avrà un aumento di circa 35 euro al mese (aliquota di tassazione 8,11%).
- Con un reddito di 50.000 euro (3.846 euro al mese) + TFR avrà un aumento di circa 70 euro al mese (aliquota di tassazione 10,69%).
- Con redditi di 70.000, 90.000 o 110.000 euro + TFR pagherà da 115 a 180 euro in più al mese (aliquota di tassazione dal 14,32% al 19,29%).Si precisa che al fine di rafforzare la progressività della tassazione e al contempo supportare i contribuenti è stata rimodulata la detrazione d’imposta ora pari ad euro 500,00, che diminuisce all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi per redditi imponibili maggiori ad euro 80.000.
Il lavoratore dipendente frontaliero
- Con redditi bassi (15.600 – 19.500 euro + TFR) avrà aumenti contenuti: da 10 a 20 euro al mese.
- Con redditi medi-alti (26.000 – 39.000 euro + TFR) avrà aumenti da 40 a 63 euro al mese.
- Con redditi alti (50.000 euro + TFR) avrà un aumento di 90 euro circa al mese.I dati sopra indicati non tengono conto di eventuali crediti d’imposta spettanti nel paese di residenza.
In sintesi, sono state apportate le seguenti modifiche:
- Trasformazione dell’agevolazione fiscale delle spese Smac da onere deducibile a detrazione d’imposta, riconosciuta ai lavoratori dipendenti residenti e frontalieri e a tutti i pensionati, nell’ottica della progressività della tassazione e quale leva d’incentivo dei consumi interni ed emersione dei redditi tramite la tracciabilità dei ricavi degli operatori economici sammarinesi. Tale detrazione potrà essere usufruita nella misura del 15% su un importo massimo di spese detraibili fino ad euro 6.000 annui (detrazione massima di imposta pari ad euro 900).
- I redditi bassi dei residenti saranno maggiormente tutelati e, in alcuni casi, non pagheranno più imposte.
- I redditi medi dei residenti avranno aumenti contenuti, mentre quelli alti aumenteranno in misura maggiore.Tali misure rafforzano la protezione per i lavoratori con redditi più fragili e rendono il sistema fiscale più equilibrato.
Tabelle riassuntive sintetiche
Reddito annuo residenti:
15.600 € + TFR 19.500 € + TFR 26.000 € + TFR 39.000 € + TFR 50.000 € + TFR 70.000 € + TFR 90.000 € + TFR 110.000 € + TFR
Reddito annuo frontalieri:
15.600 € + TFR 19.500 € + TFR 26.000 € + TFR 39.000 € + TFR 50.000 € + TFR
variazione mensile (13 mensilità) della tassazione
– 20 € in meno al mese – 10 € in meno al mese + 10 € in più al mese + 35 € in più al mese + 70 € in più al mese + 115 € in più al mese + 148 € in più al mese + 180 € in più al mese
variazione mensile (13 mensilità) tassazione RSM
+10 € in più al mese + 20 € in più al mese + 40 € in più al mese + 63 € in più al mese + 90 € in più al mese
San Marino, 22 settembre 2025/1725 d.F.R.
La Segreteria di Stato Finanze e Bilancio