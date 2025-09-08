San Marino. Referendum per istituire una commissione d’inchiesta parlamentare per i complici politici ed istituzionali nel caso KILLER DEI CANI e PEDOFILO. Cosa ne pensate? … di Marco Severini – direttore GiornaleSM

Buongiorno,

vorrei chiedere ai nostri affezionati lettori un parere su un’idea che coltivo già da tempo.

In questo periodo di referendum, considerando che non si conoscono ancora le responsabilità politiche e istituzionali, né gli eventuali complici, sia nel caso del pedofilo che in quello del presunto killer dei cani, ritenete opportuno proporre un referendum consultivo per istituire una commissione parlamentare d’inchiesta, con lavori a microfoni aperti e trasmessi in diretta audio/video?

In questo modo, documenti alla mano, si potrebbe finalmente fare piena luce su ciò che finora non è stato chiarito e garantire la massima trasparenza, come credo sia doveroso.

Il costo del referendum sarebbe praticamente nullo, poiché potrebbe essere abbinato ai prossimi referendum già in programma.

Che ne pensate? Sarebbe interessante, ma soprattutto utile?

Attendo le vostre opinioni.

Marco Severini

Direttore GiornaleSM