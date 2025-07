San Marino Rally: successi su tutti i fronti per la Scuderia biancazzurra

La Scuderia San Marino ha saputo vivere un weekend da protagonisti nella gara di casa, il San Marino Rally organizzato dalla FAMS.

Jader Vagnini su Skoda Fabia RS entra in Top Ten con la nona posizione assoluta, aggiudicandosi il Memorial Massimo Ercolani come migliore pilota sammarinese.

Salgono sul terzo gradino del podio Giacomo Marchioro e Daniele Conti, bronzo nel CIAR Junior e di classe Rally5 su Renault Clio RS Line.

Vengono seguiti a corto raggio da Davide Bartolini e Roberto Selva, che ottiene il Memorial Silvio Stefanelli e terza piazza di classe Rally4.

Maicol Lanci e Fabio De Luca trionfano in classe R3, mentre Elia Pignani è quarto di classe Rally3. Secondo posto di classe N2 per i due “Emanuele” Tinazzi e Mischi.

Da segnalare anche il terzo posto nella Coppa Scuderia per la società sammarinese.

Ha regalato spettacolo fino all’ultima prova speciale, la Piandimeleto Lunano 3, anche il San Marino Rally Historic. Marco Fantini e Lorenzo Ercolani si aggiudicano la vittoria finale e di classe 4/J2/N-A su Opel Corsa GSI. Nemo Mazza navigato da Massimo Bizzocchi vince la classe 3/1&2 e allunga in vetta alla classifica 2 Ruote Motrici con 104 punti, quinta posizione assoluta per Simone Corcelli e Michele Fabbri che sono secondi della stessa categoria di Mazza e nella classifica a 2 Ruote Motrici lo seguono in seconda posizione con 58 punti. Non delude il Talbot di Stefano Rosati che dopo 16 anni torna sullo sterrato e si concede la vittoria di classe 3/1&2 > 2000.

Corrado Costa e Domenico Mularoni terminano secondi di classe 4/J2/N-A 1600, così come Nicolò Fedolfi e Livio Ceci, argento nella classe 4/J2/N-A > 2500, arrivati ottavi assoluti.

Va vicinissimo alla vittoria l’equipaggio su Ford Escort RS di Bruno Pelliccioni e Mirco Gabrielli, che fino all’ultima PS si trovavano in testa per poi concludere al decimo posto assoluto dopo un’uscita e al terzo di classe 3/1&2 2000.

Renato Ambrosi e Nicholas Ciacci vincono le rispettivi classi 3/1&2 1600 e 4/J2/N-A 1300. Infine, Gilberto Pennacchini e Giuseppe Fanelli sono secondi di classe 4/J2/N-A 2500 dopo essere ripartiti domenica con il Super Rally.

Grazie a tutti questi risultati la Scuderia si aggiudica la vittoria nella classifica della Scuderie.

Sempre nel rally, al Casentino Davide Simoncini e Umberto Bollini terminano al diciottesimo posto assoluto, mentre arriva il ritiro per Salvatore Lo Cascio navigato da Daiana Darderi.

Nello storico vittoria di classe 3/2-1150 per Alessandro Fedolfi con Adriano Giannini, mentre arrivano due ritiri: Bartolini-Biasolo dopo essere stati primi assoluti sono costretti a concludere in anticipo la gara, così come Machetti-Agostini.

Importante presenza dei portacolori biancazzurri anche alla tappa di Predappio della Coppa Romagna Slalom. Quarta posizione di categoria D2 per Matteo Mazza e Claudia Moroni; nella categoria Stc dal settimo al decimo posto si classificano Marco Casali, Enrico De Marini, Giuseppe Macina con Andrea Righi e Giovanni Muccioli con Cristiano Colombari. In classe RallyB quarto posto per Gilberto e Arianna Palazzi e quinto per Nicola Montagna e Selenia Miceli. Ritiro invece per Roberto e Riccardo Bertozzi.

Nel fine settimana anche la velocità con Lorenzo Cheli impegnato al Mugello per la Porsche Cup, il miglior risultato arriva in Gara 2 con il ventitreesimo posto, mentre è ventisettesimo nel primo round. Al WEC in Brasile Mattia Drudi è quattordicesimo.

Scuderia San Marino