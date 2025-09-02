San Marino, questa sera l’inaugurazione della mostra “Fiorito” di Gabriele Gambuti a Palazzo Graziani

Si apre questa sera, martedì 2 settembre, alle ore 18, negli spazi di Palazzo Graziani in Città, la mostra “Fiorito” dell’artista sammarinese Gabriele Gambuti.

All’inaugurazione sarà presente anche il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso l’arte contemporanea e i suoi protagonisti locali.

L’esposizione, organizzata con il sostegno del Congresso di Stato, rappresenta un’occasione per ammirare le nuove opere di Gambuti e per scoprire la sua ricerca artistica più recente.

Ulteriori dettagli sulla mostra e sugli sviluppi della serata inaugurale saranno comunicati nella giornata di domani dall’Ufficio Stampa del Congresso di Stato.