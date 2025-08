San Marino, pubblicata l’asta per la vendita di un immobile ISS a Gualdicciolo

L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino ha reso noto l’avvio della procedura di vendita tramite asta pubblica di un immobile di sua proprietà situato in Via Fabrizio da Montebello, 47, a Gualdicciolo.

L’edificio, risalente agli anni ’60 e sviluppato su due piani con un sottotetto, comprende un’abitazione di tipo economico (categoria A3), un’autorimessa di 30 metri quadrati (categoria C4) e una superficie di terreno di circa 380 metri quadrati circostante. L’immobile necessita di interventi di ristrutturazione.

Il prezzo base d’asta è fissato a 130.000 euro, con incrementi minimi di 5.000 euro o multipli. Per partecipare all’asta, è richiesta una cauzione pari al 10% del prezzo base, da versare tramite assegno circolare intestato all’ISS o attraverso una polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito sammarinese.

Le offerte devono essere presentate entro le ore 12:00 di martedì 2 settembre 2025, mentre lo stesso giorno alle 14:30 è prevista l’apertura delle offerte per la valutazione e la definizione della graduatoria. Possono partecipare persone fisiche o giuridiche sammarinesi e persone fisiche residenti.

L’aggiudicazione avverrà al maggior offerente, a condizione che l’offerta sia pari o superiore al prezzo base. Per organizzare sopralluoghi o richiedere ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare la Segreteria della Direzione Generale ISS.

Il bando completo e la documentazione tecnica:

Bando prot.2621

All.to 1 rilievo fotografico

All.to 2 rapporto di stima